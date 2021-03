Megdöbbentő kormányzati kifizetésekre derült fény

Kiderült mire jutott pénzt azon a pályázaton, amelyen Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter egyedi döntése alapján ítéltek oda támogatásokat. Úgy tűnik, a tárcavezető díjazta a pályázók kísérletező kedvét.

Közérdekű adatigénylés nyomán a Népszava munkatársa betekinthetett azokba a pályázatokba, amelyek Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter egyedi döntése alapján kaptak támogatást tavaly decemberen. "A magyar ethnofitnesz edzésforma kidolgozására" 12 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán az Élet Szolgálat Egyesület. A pályázók meg akarják kedveltetni "a földművelő magyar nép zenéjét és táncát", ennek érdekében egy tánccsoporttal, koreográfussal és egy fitnesz-instruktorral dolgoznak együtt.

A kidolgozott majd a tánccsoport által begyakorolt mozdulatsorból 40 perces oktatóvideó is készülne, amit a pályázók reményei szerint iskoláknak és néptánccsoportoknak mutatnának be. A 12 milliós támogatásból "projektvezetőként" Kása Csaba, a humántárca alá tartozó állami Magyarságkutató Intézet (MKI) szakértője kétmillió forintot kap. A projektben feladatot kap 500 ezer forintos megbízási díjjal egy vezető néptáncos is, ki nem egészen két éve még gyermek-, és ifjúsági kategóriában indult egy néptáncversenyen.

A munkát Erdélyből online segíti egy koreográfus, aki egymillió forintot kap, míg az egyesület alelnöke, Törőcsik Pál "szervezőként" kétmillió forintra számíthat. A 40 perces oktatófilm 500 ezer forintból készül el, és beterveztek 450 ezer forintot olyan feladatokra, mint "a projekt adminisztrálását végzők tiszteletdíja, magángépjárműé-használat, tömegközlekedési bérlet, vonatjegy".

Az Audiovizuális Kultúra Fejlesztéséért Egyesület egyoldalas pályázati leírása szerit a pályázaton nyert tízmillió forintból felkutatnák az 1957-ben meggyilkolt Boldog Brenner János halálával kapcsolatos "objektív és lelki" részleteket, továbbá kétnyelvű "vizuális szakmai anyagot" alkotnának.

Az egyik legnagyobb összeget, 54 millió forintot Izsák város önkormányzata nyerte el, a Nemzeti Lovas Színház Szent László, a táltoskirály című rockoperájának bemutatására. Az opera létjogosultságát többek között azzal indokolják, hogy "a lovas környezet új teret biztosít, mivel a magyar operettek zöme mezőgazdasági környezetben játszódik, így egyáltalán nem öncélú a lovon való bemutatásuk."