Gond lehet az orosz vakcinával, Magyarországot is érintheti

Miközben az orosz koronavírus-oltás fejlesztését támogató és a hazai és külföldi gyártás megszervezéséért felelős orosz állami vagyonalap a világ lakosságának közel tizedét akarja ellátni ezzel a vakcinával, lassan halad a gyártás beindítása. Kevesebb vakcina érkezhet Magyarországra is a Szputnyikból, mint tervezték.

Az orosz vezetés azt tervezi, hogy a hazai fejlesztésű Szputnyik V koronavírus-vakcinát a világ különböző pontjain lévő gyógyszergyártók fogják előállítani, ami lehetővé teszi, hogy ezt az oltás szúrják be a világon élő emberek közel tizedének, körülbelül 700 millió embernek. A gondjuk az, hogy a termelés beindítása több hónapos lemaradásban van, miközben számos országnak, köztük Magyarországnak is jelentős szállítmányokat ígértek a vakcinából - írja a Financial Times.

Az oltás fejlesztését a Kreml finanszírozta az állami vagyonalapon (RDIF) keresztül, ám Oroszországban nincs elég gyártási kapacitás az óriási igény kiszolgálásához. Ezért brazil, indiai, dél-koreai, iráni és más partnerekkel működnek együtt. A különböző helyeken eltérő gondok vannak a termelés felfuttatásával és a minőség garantálásával, ami bármely termék esetén elkerülhetetlen, ha külső partnereket vonnak be a gyártásba - mondja Ramus Bech Hansen, a londoni Airfinity elemző cég alapítója.

Grandiózus projekt

A RDIF, amelyre rábízták a Szputnyik V menedzselését külföldön, arról tájékoztatta a brit üzleti lapot, hogy a világ tíz országában 15 gyártóval írt alá szerződést 1,4 milliárd dózis legyártására. A két szúrás miatt ez lenne elegendő 700 millió embernek. Ennek eredményeként a külföldi partnerek több mint kétszer többet állítanának elő a készítményből, mint az oroszországi vállalatok. A külföldön készülő oltásokat további külpiacokon adnák el, kivéve néhány országot, így Brazíliát és Szerbiát, amelyek a hazai szükségletek kiszolgálására fognak termelni.

Az orosz állami tévé néhány hónapja azt állította a Szputnyikról, hogy az olyan egyszerű és megbízható, mint a Kalasnyikov gépkarabély. Ezért éppen olyan sikeres lehet a világpiacon, mint a legendás fegyver. Ezt némi hezitálás után a nyugati szakértők is aláírták. A Szputnyik egy dózisának ára 10 dollár (nagyjából 3000 forint) és nem igényel mélyhűtést, mint több más vakcina. Elvan plusz 2-8 Celsius-fokon, azaz egy normál jégszekrényben, ami vonzóvá teheti a gyenge infrastruktúrával rendelkező országoknak (akárcsak a Kalasnyikovot). Így aztán eszköze lehet az orosz diplomáciai törekvéseknek arra, hogy erősítsék Moszkva befolyását Oroszország határain túl.

Lemaradás mindenfelé

Az indiai Hetero Drugs vállalat, amely évi több mint 100 millió dózis Szputnyik gyártását vállalta, egyelőre a nemzeti gyógyszerhatóság engedélyére vár, mielőtt megkezdené a tesztüzemet, ami időbe telik - tudta meg a Financial Tmes az ügyhöz közelálló forrásból. Az Uniao Química, a RDIF brazíliai partnere egyelőre a kísérleti (pilot) gyártásnál tart, és a havi nyolcmillió dózisos mennyiségre várhatóan csak áprilistól tudja felfuttatni a termelését. Eközben arról tárgyalnak, hogy a következő hat hétben tízmillió dózist importálnának Oroszországból. A GL Rapha dél-koreai gyógyszergyártó, amely kizárólag exportra tervezi gyártani az orosz oltást, azt kommunikálta, hogy nincs meg a kapacitása annak a 150 millió dózisnak az előállítására, amiről a RDIF-fel megállapodott. Ezért alvállalkozókat von be és bővíti az üzemét.

Az Airfinity becslése szerint eddig összesen nyolcmillió dózis Szputnyikot szúrtak be az embereknek, miközben az amerikai Pfizer 65 millió dózisnál tart. Hansen a 700 milliós tervet nem tartja reálisnak. Cége szakértői úgy számolják, hogy 380 millió összejöhet 2021-ben, feltéve, hogy Indiában gyorsan felfut a gyártás. Kirill Dmitrijev, a RDIF igazgatója nem kommentálja a jelenlegi gyártási helyzetet, márciusra ígér tájékoztatást erről.

Lassú kezdés

Oroszországban hat gyógyszergyár állítja elő a hazai vakcinát, miközben további kettő tárgyal arról, hogy beszáll az üzletbe. Ami ezektől jön, azt szinte teljesen Oroszországban akarják beszúrni az embereknek - mondta Dmitrijev. Júniustól jöhet szóba az export, ha az orosz igényeket kiszolgálták. A hazai termelés sem volt zökkenőmentes. Azt tervezték 2020 végéig 30 millió dózist gyártanak, ám ebből csak 2,5 millió jött össze, miután a vidéki gyártóknak gondjuk akadt a szükséges gyártóeszközök beszerzésével. Dmitrijev szerint túl vannak a gondon, és március végéig 33 millió dózist fognak gyártani Oroszországban.

Az igazgató tagadta, hogy az ellátásban máris gondok lennének, annak ellenére, hogy magyar források szerint februárban csak 100 ezer dózist kap Magyarország a Szputnyikból a várt 300 ezer helyett. Dmitrijev szerint a magyar szállításokat a terveknek megfelelően fogják teljesíteni. Hozzátette még ehhez, hogy "hamarosan" más EU-s tagállam is vásárolni fog az orosz oltásból. A RDIF kész közvetlenül az EU-nak is szállítani, és elindította a Szputnyik engedélyeztetési eljárását az EU gyógyszerhatóságánál. Dmitrijev szerint számos olyan gyógyszergyár van az EU-n belül, amely szívesen bekapcsolódna az orosz oltás gyártásába.