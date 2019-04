Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lecövekeltek a vendégmunkások - már nem jó Nyugat-Európa?

A Lengyelországban dolgozó ukrán vendégmunkások nagy többsége nem tervezi, hogy továbbálljon Németországba annak ellenére, hogy ott magasabb keresetre számíthatna.

Lengyelország továbbra is a legkedveltebb hely mind az ukrán vendégmunkások, mind a végleg külföldön maradók számára - derült ki a Lengyel-Ukrán Gazdasági Kamara által készített felmérésből, amelyet a Rzeczpospolita ismertetett. A külföldön valaha is dolgozó ukránok kétharmada továbbra is külföldön akar maradni, ezen belül a legszívesebben Lengyelországban.

A kamara 2018 végén és 2019 elején több mint ezer személy megkérdezésével készült felmérése szerint tíz Lengyelországban dolgozó ukránból hétnek nagyon jók a tapasztalatai. Nem meglepő tehát, hogy a külföldre készülő ukránok 60 százaléka a lengyeleket részesíti előnyben. Bár 2020-tól továbbmehetnének Németországba, ahol magasabbak a fizetések, Lengyelország előnye, hogy földrajzilag, kulturálisan és nyelvileg is közelebb van Ukrajnához.

Persze vannak gondok Lengyelországban is: tíz ukránból nyolc nem a végzettségének megfelelő munkát lát el, egyötödüket pedig a toborzók csapják be a munkafeltételeket és fizetéseket illetően. Minden negyedik ukrán a nyelvi korlátokra is panaszkodik, de ez jóval kisebb, mint a németnél. Ugyanakkor Lengyelország előnyei között említik még a túlórák lehetőségét, az alacsonyabb rezsit és a fizetés nélküli lakhatási lehetőségeket.