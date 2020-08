Lukasenka Putyinnal tárgyalt - segítséget kért?

Telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka belarusz elnök a Belaruszban és az ország körül kialakult helyzetről - írja az MTI orosz hírforrásokra hivatkozva. A lengyel miniszterelnök Mateusz Morawiecki szerint Fehéroroszországban meg kell ismételni az elnökválasztást, nemzetközi megfigyelők részvételével - hangzott el a lengyel-amerikai megerősített védelmi együttműködési szerződés szombati varsói aláírása urán. A helyzet kezelésében Morawiecki szerint fontos Washington szerepe is.

Szükség van arra, hogy kapcsolatba lépjek Vlagyimir Putyinnal, mert a tüntetéshullám már nem csak Belarusz számára jelent fenyegetést - mondta a telefonos egyeztetés előtt szombaton Minszkben Lukasenka. Szavait egyes elemzők úgy értékelték, hogy Putyinhoz fordul segítségért - írja az Index az MTI-re hivatkozva.

Hogy mi lett az eredménye az orosz és a fehérorosz elnök közötti tárgyalásnak, egyelőre nem szivárgott ki.

A BeLta fehérorosz hírügynökség által idézett nyilatkozatában Lukasenka a telefonos egyeztetés előtt kijelentette: a 2004-es, ukrajnai narancsos forradalomhoz hasonló események zajlanak Fehéroroszországban.

Napok óta tömeges tüntetések zajlanak az országban a vasárnap tartott elnökválasztás eredményei elleni tiltakozásul, a hatóságok országszerte eddig mintegy hétezer embert vettek őrizetbe, és két tüntető halálának a hírét erősítették meg. Hetven újságírót őrizetbe vettek.

A választások előtt egyébként Lukasenka Oroszországot is megvádolta azzal, hogy destabilizálni akarja az országot. Váratlanul letartóztatott 33 orosz zsoldost is, akik átutazóban lehettek Minszkben - jegyzi meg cikkében az Index.

Morawiecki: Fehéroroszországban meg kell ismételni az elnökválasztást

Szombaton Varsóban Mike Pompeo amerikai külügyiminiszter és Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter aláírta a megerősített védelmi együttműködésről szóló szerződést, amelynek értelmében tartóssá válik az amerikai katonai jelenlét Lengyelországban - jelentette az MTI tudósítója.

A szerződésaláírást megelőzően Pompeo a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel tárgyalt. A lengyel kormányszóvivő tájékoztatása szerint Morawiecki megerősítette azt az álláspontját, amely szerint Fehéroroszországban meg kell ismételni az elnökválasztást, nemzetközi megfigyelők részvételével. A fehérorosz elnökválasztás utáni helyzet kezeléséhez nemzetközi szolidaritásra van szükség, és ebben Morawiecki szerint fontos Washington szerepe is.

Azzal kapcsolatban, hogy a Morawiecki által előző nap a szejmben ismertetett, a fehéroroszországi politikai üldözöttek támogatását célzó ötpontos programban egy lengyel-amerikai alapról is szó esett, a szóvivő úgy foglalt állást: a fehérorosz helyzet megoldásában Washington is érdekelt, hiszen "geopolitikai kérdésről" van szó, amely hatással van az Egyesült Államokra is.

Fehéroroszország volt az egyetlen témája Duda és Pompeo kétoldalú egyeztetésének is - közölte Krzysztof Szczerski államfői kabinetfőnök a PAP hírügynökséggel.

Varsó és Washington támogatja a szuverén, független Fehéroroszországot, felszólít a helyzet politikai megoldásának keresésére, valamint a társadalom iránti erőszak beszüntetésére és a foglyok szabadon bocsátására - mondta el Szczerski.