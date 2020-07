Nehéz lenne elismerni, hogy így is terjedhet a vírus

Több száz kutató nyílt levélben kérte a WHO-t, ismerje el, hogy a Covid-19-es megbetegedést okozó SARS-CoV-2 vírus aeroszolos terjedésre is képes. Az Egészségügyi Világszervezet erre eddig nem volt hajlandó, s ennek járványügyi megfontolásokon jóval túlmutató okai is lehetnek.

Több mint 200 tudós szólította fel a Egészségügyi Világszervezetet (WHO) arra, hogy ismerje el, a koronavírus képes a levegőben terjedni. Ez ugyanis jelentősen megváltoztatna egy csomó olyan intézkedést, amelyet a járvány terjedésének megfékezése érdekélben javasolnak - írja a New York Times.

A Clinical Infectious Diseases nevű szaklapban a héten közölt nyílt levélben két tudós, egy ausztrál és egy amerikai arra hívta fel a figyelmet, a már megjelent tanulmányok minden józan kétségen felülálló mértékben bizonyítják, hogy a kilégzés, beszélés és köhögés során olyan apró cseppek kerülnek a levegőbe (aeroszolok), amelyek méretüknél fogva sokáig lebegni képesek. Ez azt jelenti, hogy az emberek bizonyos zárt téri körülmények között sokkal nagyobb fertőzési kockázatnak lehetnek kitéve, mint eddig gondolták.

A WHO hivatalosan nagyon régóta ragaszkodik ahhoz a nézethez, hogy a Covid-19-es betegség nagyobb légzés során levegőbe kerülő nagyobb cseppeken keresztül terjed, leggyakrabban akkor, amikor az emberek köhögnek vagy szipognak, s amikor az ebből származó részecskék megtelepszenek a földön vagy a tárgyakon. Nem vették számításba a levegőn keresztüli terjedés lehetőségét, a hivatalos protokoll szerint ugyanis ez csak bizonyos nagy kockázatú orvosi beavatkozások esetén áll fenn, mint például amikor a pácienseket első ízben lélegeztetőgépre helyezik.

A WHO hétfőn közleményben reagált, e szerint megvizsgálják a cikkben foglalt állításokat és megvitatják azokat szakértőikkel.

Megvizsgálják a lehetőséget

A lap szerint a WHO-t hetek, sőt hónapok óta heves kritikák érik azért, mert az általa megfogalmazott nézetek sokszor egyre távolabb állnak a tudományos közösség nézeteitől. A szervezet hónapokon keresztül nem volt hajlandó állást foglalni a maszkviselés szükségességéről, s jelenleg is az az álláspontja, hogy ritka a tünetmentes fertőzötteken keresztüli terjedés.

A két tudós levelét összesen 239 tudós írta még alá. Szerintük annak kérdése, hogy a vírus képes-e a levegőn keresztül terjedni, most különös jelentőséggel bír, hiszen számos ország most oldotta fel rendkívüli korlátozó intézkedéseit.

A szerzők számos olyan tanulmányt idéztek, amelyek a Covid-19 betegséget okozó SARS-Cov-2 vírussal közeli rokonságban álló törzsekről készültek, s amelyek a levegőn keresztül terjednek. Szerintük minden ok megvan arra hogy azt feltételezzék, a SARS-Cov-2 hasonlóan viselkedik. Idézik többek között a Washingtonban, egy kóruspróbán történt tömeges fertőzéses esetet és a híres kínai éttermi esetet, ahol szintén egyértelműen levegőn, aeroszolokon keresztüli terjedés történt.

A kutatók nagyon aggódnak. Annak ugyanis, hogy nem ismeri el a WHO egyértelműen a vírus levegőn keresztüli terjedésének képességét, s így nem bocsát ki egyértelmű óvintézkedési előírásokat ennek megakadályozása érdekében, komoly következményei lehetnek. Az emberek ugyanis azt gondolják, teljesen védettek a fertőzéssel szemben ha tartják magukat a szervezet jelenlegi ajánlásaihoz, a valóság azonban az, hogy levegőn keresztüli terjedés esetén további intézkedések lennének szükségesek - írják.

A kutatók jelenleg is gőzerővel dolgoznak azon világszerte, hogy minél többet megtudjanak a vírusról. Az amerikai járványügyi hivatal hivatalos álláspontja szerint a vírus leginkább közeli kapcsolatokon terjed emberről emberre, azonban hozzáteszik, még mindig nagyon sokat kell tanulni róla.

Magyarországon a WHO álláspontja a hivatalos

A magyar kormány hivatalos álláspontja is a WHO érvényes ajánlását tükrözi. A koronavirus.gov.hu oldalon található tájékoztatás szerint:"A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a felületeken, annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerű fertőtlenítőszerek elpusztítják."

Dr. Benedetta Allegranzi ugyanakkor úgy nyilatkozott, bár tiszteli a kutatók véleményét, szerinte egyelőre nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a vírus valóban a levegőben keringő apró mikrorészecskéken, aeroszolokon keresztül is terjedne. Szerinte ha ez így lenne, akkor az sokkal több új esetet jelentene naponta és sokkal gyorsabb terjedési sebességet eredményezne.

Martin McKee, a European Public Health tanára, amely a londoni London School of Hygiene and Tropical Medicine része úgy nyilatkozott, szerinte a kutatók által felsorolt érvek elég meggyőzőnek tűnnek. Ő úgy véli, a WHO nagyon sokáig és még most is az influenza paradigma foglya. E szerint úgy kezelik, mintha a SARS-CoV-2 is az influenzavírushoz hasonló módon terjedne, még akkor is, amikor tudjuk, hogy nagyon sok különbség van a két vírus között.

Túl nagy teher lenne

Vannak olyan vélemények is, amelyek szerint a WHO álláspontja a vírus terjedésével kapcsolatban praktikus okokat is tükröz. Egészen más előírások szükségesek, különösen az egészségügyi ellátórendszerben egy olyan vírus terjedésének megakadályozására, amely a levegőben terjed, mint egy olyan esetében, amelynek elsődleges terjedési módja a cseppfertőzés. Előbbinél olyan szigorú óvintézkedések szükségesek például a kórházakban, amelyre nagyon sok ország egészségügyi ellátórendszere egyszerűen képtelen.

Ha a WHO sokkal szigorúbb ajánlásokat tenne közzé, annak más kihatásai is lennének. Előfordulhatna, hogy azokat a forrásokat, amelyeket ezen előírások betartatására fordítanának, más sokkal fontosabb egészségügyi programoktól vonnák el.