Nem volt minden rendben az orosz választáson

Az orosz elnökválasztást hatékonyan szervezték meg, de több szabadságjog korlátozása csökkentette a konkurencia lehetőségét, nem volt meg az igazi választás lehetősége, és a bírálókra méltánytalan nyomást gyakoroltak - közölte Michael Georg Link koordinátor, amikor hétfőn ismertette az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) és Parlamenti Közgyűlése megfigyelő missziójának előzetes jelentését.

Az EBESZ-misszió szerint az elnökválasztás "túlzottan ellenőrzött jogi és politikai környezetben zajlott, és azt a bírálatok rendszeres elnyomása kísérte".

Az alapvető szabadságjogok - a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságának - korlátozása egyúttal "korlátozta a politikai együttműködés terét és a konkurencia elégtelen szintjét eredményezte".

A dokumentumban kifogásolták, hogy a jelöltek közül a hivatalban lévő elnöknek jutott a legtöbb televíziós műsoridő. Noha az államfő nem vett rész az elnökjelölti vitákban és a kampányolásban, a hivatalos tevékenységéről szóló terjedelmes jelentések "domináns jelenlétet" biztosítottak számára a médiában.

A jelentés szerzői megjegyezték, hogy Oroszországban továbbra is a televíziók, főleg az állami alapítású, tulajdonú és támogatottságú csatornák jelentik a politikai tájékozódás fő forrását. A korlátozó jogszabályok szerintük aláássák a média szabadságát, és öncenzúrát eredményeznek.

A megfigyelők több olyan, a szavazókra történő nyomásgyakorlást is magában foglaló intézkedést észleltek, amelyek célja a választási részvétel növelése volt.

"Ennek a választásnak a politikai környezetét a civil társadalomra való folytatódó nyomásgyakorlás, a média túlnyomó részében a kritikus tudósítások hiánya és a részvétel növelésére irányuló összehangolt erőfeszítések határozták meg" - áll a dokumentumban.

A jelentés szerint a panaszok feldolgozása a választás idején nem volt eléggé átlátható. A Központi Választási Bizottság a hozzá beérkezett jelzések közül 420-at minősített panasznak, de ezekből csak kettőt vizsgált ki és hozott nyilvánosságra. Az orosz testület az ODIHR-t arról tájékoztatta, hogy a többi panasz nem tartozik hatásköréhez, mert alapvetően az adminisztratív eszközök helytelen alkalmazására vonatkoztak. Ezekben az esetekben a bizottság a panaszokat más állami szervekhez irányította át.

Az EBESZ-koordinátor rámutatott, hogy a választási bizottság 17 aspiráns bejegyzését annak ellenére is elutasította, hogy a 2012-es választás óta csökkentették az elnökjelöltté minősítéshez szükséges támogató aláírások számát. Az elutasítottak közül hatan eredménytelenül fellebbeztek. Link szerint az ilyen korlátozások ellentétesek a nemzetközi normákkal, és korlátozzák a konkurenciát is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a bejegyzett jelöltek is kijelentették: biztosak a hivatalban lévő jelölt győzelmében, mert "a választáson nincs konkurencia".

Jan Petersen, az ODIHR-misszió vezetője közölte, hogy a végleges jelentést mintegy két hónap múlva teszik közzé.

