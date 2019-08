Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Perelik a Tescót - újabb munkaügyi csata

A jogi helyzetet tisztázó pert indítanak a Tesco brit anyavállalatának alkalmazottai, hogy kiderítsék: milyen tágan értelmezhető az a szabály, hogy a nő alkalmazottaknak a különböző munkakörökben ugyanolyan bért kell kapniuk, mint férfi kollégáiknak.

Több ezer Tesco-alkalmazott képviseletében pert indít az Európai Bíróságon a Leigh Day ügyvédi iroda, hogy jogi értelmezést kapjon az egyenlő munkáért egyenlő bért elvével kapcsolatban - adta hírül a Retail Gazette. A jogi eljárást az áruházlánc nagy-britanniai anyavállalatának dolgozói kezdeményezték, így ez lehet az utolsó jelentős EU-s döntés, amelyet a szigetországnak el kell fogadnia a brexit előtt.

A nagy áruházláncok az Egyesült Királyságban hipermarketjeikben, illetve raktáriakban és elosztó központjaikban is foglalkoztatnak embereket. Mindkét területen meghatározott fizetési és cafeteriarendszert alkalmaznak, ám a brit jogi környezetben nem egyértelmű, hogy az áruházakban dolgozó nők és az elosztó központokban dolgozó férfiak esetén érvényes-e az azonos munkáért azonos bért elve.

A Tesco vezetősége korábbi nyilatkozata szerint szintén bizonytalannak érzi a szabályozást. Értelmezésük szerint az EU egyenlő bérezéssel kapcsolatos szabályozását csak olyan munkakörök esetén kell alkalmazni, amelyek ugyanazokat a feladatokat szabják meg a munkavállalóknak, függetlenül attól, hogy a boltokban vagy az elosztó központokban dolgoznak-e.

A Leigh Day felhívja a figyelmet arra, hogy bármilyen határozatot hozzon is az Európai Bíróság, azt be kell majd tartania a Tescónak, illetve a brit kormánynak, továbbá minden további nagy-britanniai szabályozásnak igazodnia kell hozzá, ha az Egyesült Királyság a Theresa May kormánya és az EU válási megállapodása alapján lép ki az unióból október 31-én.