Rabszolgamunkába öltözik, ha pamutpólót vesz fel

Nem új felfedezés, hogy a nyugati társadalmak pazarló és olcsó öltözködése a fejlődő országok munkaerejének kizsákmányolásán alapszik. A most megjelent Zenz-jelentés azonban bemutatja, hogy mennyire általános is a rabszolgamunka a ruhaipar mögött.

Kínában százezreket kényszerítenek munkára a gyapottermesztésben és -feldolgozásban - állapította meg a Zenz- jelentés, miután már az elmúlt években közismert lett, hogy sweat-shopokban, vagyis gyerekmunkát használó, vagy pokoli munkakörülményeket biztosító üzemekben gyártat sok fast fashion márka a fejlődő országokban, például Bangladesben vagy épp a Fülöp-szigeteken. Most viszont a jelentés pont a kínai kizsákmányolásra épülő munka és a divatipar kapcsolatát tárta fel.

A washingtoni székhelyű Kommunizmus Áldozatainak Emlékalapja (Victims of Communism Memorial Foundation ) nevű civil szervezet egyik vezető munkatársa, dr. Adrian Zenz publikálta a jelentést az Euronews szerint, mely azt is közölte, hogy a dokumentum légi- és műholdfelvételekre, illetve helyszíni tapasztalatszerzésre hivatkozik, rámutatva, hogy a fogvatartási központok, börtönök és átnevelő táborok az ipari parkokkal és a gyapotföldekkel szomszédosak.

Zenz állítja, hogy már nem csak egyértelmű jelek, hanem bizonyítékok is rendelkezésre állnak, hogy nem csak a feldolgozásban és a termelésben, de a gyapottermesztésben is százezreket köteleznek kényszermunkára Kínában. Szerinte a napjainkban Kínában zajló kényszermunka, etnikai és politikai fogvatartás és átnevelés történelmi léptékben mérve is elborzasztó. Főként - állítja Zenz - ujgurokkal dolgoztatnak.

A kínai gyapotbotrány előző csúcspontja 2018 decemberében volt, amikor az Egyesült Államok vám- és határvédelmi hivatala (U.S. Custom and Boder Protection) blokkolta a gyapottermékek szállítását azoktól a nagy kínai cégektől, amelyek etnikai kisebbségekhez tartozó embereket tömegével köteleztek kényszermunkára