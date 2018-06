Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Teljes kihalás szélén a brit autóipar

"Fennáll annak a veszélye, hogy a brit autóipar a kihalás közelébe kerül, ha nincs vámunió Brexit után" - figyelmeztetett Paul Drechsler, a British Industry Confederation (CBI) elnöke a CNN Money szerint.

Nagy-Britannia 2019 március végén hagyja el az Európai Uniót, de az Egyesült Királyság kormánya nem tette világossá, hogy hogyan kereskedik majd az ország legnagyobb exportpiacával, a kontinenssel. Az autóipar számára az egyik legfontosabb kérdés viszont az, hogy milyen vámokra kell számítania.

Mivel az ország jelenleg még tagja az Európai Unió vámuniójának, amely lehetővé teszi 28 tagországának, hogy egyetlen kereskedési területként működjenek, díjszabás vagy határellenőrzés nélkül. A következő lépés nem tisztázott, de most a kormány álláspontja alapján úgy fest, nem maradnak a közös piacon. Theresa May brit miniszterelnök arról beszélt, hogy alternatívákat keresnek az EU-val való kereskedelemre. De az eddigi javaslatokat Brüsszel elutasította.

"Ha nincs vámunió, az Egyesült Királyságban több termelői terület veszélybe kerülhet" - mondta Drechsler. "Ez a valóság" - tette hozzá a portál szerint.

Szakértők szerint a brexit közeledő határidejei és a tétlenség aggodalmat okoznak a befektetőknél és a vállalati vezetőknél. "Még mindig nem tisztázott a brexit olyan részletességgel, ami a befektetések szempontjából fontos. Igen, nagyszerű beszédeket tartunk, de az üzleti ügyekben ez marginális" - mondta Drechsler, aki szerint most az országban dolgozó 800 000 ezer autóipari munkás sorsa került veszélybe.

A külföldi autógyártók, köztük a BMW, a Toyota, a Nissan és a Honda nagy gyárakkal rendelkeznek az Egyesült Királyságban. A Ford két üzemben is motorokat gyárt. A termékek 45 százalékát pedig az EU-ba exportálják. Éppen ezért a cégek már megtették a szükséges előkészületeket a brexit miatt.

A japán márkák csúcsvezetőinek küldöttsége februárban már találkozott Theresa May miniszterelnökkel, hogy figyelmeztessék, a nagy japán vállalatoknak is el kell hagyniuk az Egyesült Királyságot, ha a brexit utáni kereskedelmi korlátok miatt szűkül a haszonkulcsuk. Hétfőn a Jaguar Land Rover azt jelentette be, hogy a Discovery modell termelését az EU-tag Szlovákiába fogja vinni. A vállalat áprilisban azt mondta, hogy 1000 brit munkahelyet szüntetnek meg. De a cég akkor azt mondta, hogy a lépés nem jelenti, hogy kivonulnának, a máshol végrehajtott befektetőik ennek az ellenkezőjét bizonyítják.

Az Egyesült Királyság autóipari beruházásai 2017-ben 34 százalékkal csökkentek 1,1 milliárd fontra (1,5 milliárd dollár) a brit Motorgyártók és Kereskedők Társasága (SMMT) szerint. Drechsler is azt közölte, hogy a lassuló beruházások széles körben elterjedt problémává váltak.

"Minden egyes nap a CBI-nél végzett munkám során hallok a fájó döntésekről, a késedelmekről, a halasztásokról, a beruházások visszamondásáról" - jelentette ki Drechsler.

A fotó illusztráció, forrása: AFP Photo/Kisbenendek Attila.

