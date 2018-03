Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több országgal is kivételezhet Trump

Akár több ország is mentesülhet a csütörtökön Donald Trump elnök által aláírt védővámok kivetése alól - mondta Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter pénteken egy interjúban.

A pénzügyminiszter a CNBC televíziónak nyilatkozva jelezte: Trump tehet további kivételeket, akár már a következő két hétben szóba kerülhet néhány ország mentesítése - írta az MTI tudósítója.

Donald Trump csütörtökön - más országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatára és az amerikai acélipar fellendítésére hivatkozva - írta alá a Fehér Házban az acélimportra kivetett 25 százalékos, és az alumíniumimportot érintő 10 százalékos védővámról szóló döntését. (Kibújna az EU a durva sarcolás alól - ezt már olvasta?)

Az importvámok alól Kanada és Mexikó kapott mentességet, azzal az indoklással, hogy az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalásán jobban figyelembe veszik az amerikai érdekeket. Csütörtök este - a döntés aláírása után - Wilbur Ross kereskedelmi miniszter szintén a CNBC televízióban nyilatkozva leszögezte: hosszú távon a döntés az amerikai acélipart segíti, és új munkahelyeket teremt.

Az amerikai sajtó arról számol be, hogy a pittsburghi székhelyű US Steel - a legnagyobb amerikai acélgyártó - Illinois államban újraindítja a két évvel ezelőtt leállított vaskohóját. David Burritt, a US Steel elnöke a Politico című lapnak úgy fogalmazott: az amerikai acélipari munkahelyek "az acélipari termékek véget nem érő tisztességtelen kereskedelme miatt" szűntek meg. Reményét fejezte ki, hogy a védővámok fordítanak az eddigi, az amerikai dolgozókra hátrányos folyamatokon.

Az Egyesült Államok Kanadából, Brazíliából, Dél-Koreából, Oroszországból, Mexikóból, Japánból, Németországból, Törökországból, Tajvanról és Dél-Afrikából importál acélt, legnagyobb beszállítója Kanada, amely az amerikai acélimport 15,6 százalékát adja. Az amerikai alumíniumimport legnagyobb része is Kanadából származik: az összes behozatal 40 százalékát teszi ki, Kína és Oroszország részesedése valamivel több mint 9 százalék.