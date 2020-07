Tovább vámolja Európa a kínai napelemeket

Az Európai Bizottság friss döntese szerint az Európai Unió fenntartja a szubvencióellenes és dömpingellenes vámokat a Kínából származó napelemekkel szemben. Megvizsgálták, és nem találtak elegendő okot azok eltörlésére.

A Kínából származó napelemüvegek európai behozatalára vonatkozó szubvencióellenes vámok is (ezek jelenleg 3,2 és 17,1 százalék közötti szinten "beárazottak"), de a dömpingellenes vámok is (ezek 17,5 és 75,4 százalék közöttiek) maradnak - erről döntött az Európai Bizottság. Az EB határozata szerint maradnak a 2014 májusában bevezetett szankciók, az intézkedések július 23-án már hatályba is léptek.

A májusban indított vám-felülvizsgálati eljárás azt vizsgálta, hogy a kínai napelemüveg gyártóknak nyújtott otthoni támogatások ártottak-e az európai fotovoltaikus iparnak. Ennek érdekében két európai gyártótól (a Saint-Gobain Glassolutions Isolierglas-Center GmbH-tól és a németországi székhelyű GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH-tól) kértek be adatokat - írja a német nyelvű PV Magazine. Az elemzések azt mutatták, hogy a két gyártó, mely a vizsgált termék uniós termelésének több mint 80 százalékát adták, továbbra is azzal szembesülnek a piacon, hogy a kínai konkurenseiket jelentős állami támogatás segíti.

Figyelemre méltó adalék a vizsgálathoz, hogy bár a kínai kormány eleinte (az első konzultációs szakaszában) résztvevőként belefolyt a munkába, de később úgy döntöttek, hogy nem működnek együtt az EB-vel. A kínai gyártók viszont eleve nem is jelentkeztek a felülvizsgálatra meghatározott határidő leteltéig.

A bizottság végül arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyítékot szerzett annak igazolására, hogy a szektorban korábban jellemző helyzet változatlanságára hivatkozva a szankciókat életben hagyja. Azt találták, hogy továbbra is a korábbi állapotok jellemzőek: a kínai állam támogatása látható a napelemüveg-iparuk expanziójában, sőt, e támogatások valószínűleg a jövőben is megmaradnak.

Ezért, hogy az európai napelemes ipar helyzetét tartani tudják, marad a vámolás, mivel "nincsenek kényszerítő okok a kiegyenlítő intézkedések fenntartása ellen" - közölte az EB.