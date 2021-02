Ukrajna kínál valamit, ami sehol máshol nem kapható Európában

Ukrajnában 24 óra alatt házasságot köthet, akinek sietős a dolog, ami felkeltette a külföldiek érdeklődését is. Fél Európából és azon kívülről érkeznek a házasodni vágyók a kelet-európai országba.

Rendkívül népszerű a lengyelek körében házasságot kötni Ukrajnában, ott ugyanis egy nap alatt meg lehet ezt tenni - írta az onet.pl. A gyorsított eljárást 2016-ban vezették be. Ez a szolgáltatás normálisan a dokumentumok beadásával kezdődne és legalább 30 napot kellene utána várni a ceremóniával. A kormány azért döntött a gyorsított eljárás mellett, hogy megkönnyítse az orosz befolyás alatt álló Dombaszban élők házasságkötését Ukrajnában.

Ugyanakkor ez a fajta házasságkötés népszerűvé vált a külföldiek körében, több mint 7600 idegen kötött frigyet ilyen módon Ukrajnában csak tavaly. A legtöbben Oroszországból, Lengyelországból és Németországból utaztak e célból Ukrajnába. 2019-ben csak Lengyelországból 650-en érkeztek gyorsan házasodni a szomszéd országba.

Elég feliratkozni telefonon, és a tervezett dátum előtt egy nappal bemutatni a dokumentumokat. A külföldiek esetében ez hosszabb idő is lehet, akár néhány nap, amíg az állami migrációs hivatal elemzi a papírokat, például azt ellenőrzik, hogy a külföldről jött legálisan tartózkodik-e Ukrajnában.

Az említett országokon kívül ismerik a lehetőséget és élnek is vele törökök, izraeliek, kanadaiak, fehéroroszok, amerikaiak, de sok a vegyes polgárságú házasság is, amelyben csak a férj vagy a feleség ukrán. Olyan ukránok is élnek a lehetőséggel, akik csak 1-2 napra látogatnak haza, miközben külföldön dolgoznak. A szolgáltatás jelenleg 75 ukrán városban vehető igénybe.