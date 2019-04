Weber szerint a kereszténység ma is jó irányzék

Ahogy az Európai Néppártban felfüggesztett magyar Fidesz is a kereszténység védelméről beszélt, és gyanúsította azzal Webert, hogy balra fordult ezektől a gyökerektől, most a pártszövetség listavezetője, Manfred Weber is a vallási tanítások fontosságáról beszélt.

A kereszténység nem a múlt múzeumba való része, hanem az európai értékrend alapja, amely biztosítja az eligazodást a jövőben - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) választási csúcsjelöltje a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös EP-választási kampányindító rendezvényén szombaton a németországi Münsterben.

Az európai történelem fordulópontjaként számon tartott 1648-as vesztfáliai békeszerződés megkötésének egyik fő helyszínén tartott kampányindítón a CSU-s politikus emlékeztetett arra, hogy a kontinens lakosságának kétharmada valamely keresztény felekezet hívének vallja magát - írja az MTI.

A vallásszabadság ugyan a legfontosabb európai vívmányok egyike, de "büszkék vagyunk arra, hogy ezt a földrészt a kereszténység formálta, amely nem múzeumba való, hanem orientációt nyújt a holnaphoz" - emelte ki Manfred Weber.

A CDU és a CSU a közvetlen EP-választások 1979-ben kezdődött történetében először indul közös programmal és kampánnyal a választási küzdelembe.

A néppártban felfüggesztett tagságú Fidesz sokat bírálja az EPP-t, hogy az balra fordult a keresztény és jobboldali gyökereitől. Orbán Viktor például az EP-választási kampánynyitójában is erről beszélt. "Az európai parlamenti (EP) választáson keresztény civilizációnk léte a tét" - mondta akkor Soros György és a migrációval szemben megfogalmazott beszédében.

Viszont valószínűtlen, hogy Weber és a nagyobbik magyar kormánypárt közeledne egymáshoz most. Néhány napja Weber a sorok között üzent a Fidesznek, mikor azt nyilatkozta: "Az EPP ... közös elképzeléseken alapuló értékek pártja. Ez azt jelenti mindannyiunk számára, hogy aki nem osztja a jövő egyre integráltabbá váló és egyre ambiciózusabb Európájának eszményét, az többé már nem lehet sorainkban."

A nézetkülönbség most is felszínre, ugyanis Weber a migrációval kapcsolatban azt mondta, hogy a keresztény értékrendet valló politikusoknak törődniük kell a rászorulókkal, ezért a menekültpolitikát továbbra is a "humanitárius megközelítésre" kell alapozni, de arról is gondoskodni kell, hogy rend és törvényesség uralkodjék az Európai Unió (EU) külső határán.

Ezzel kapcsolatban elfogadhatatlannak nevezte, hogy csak 2027-re emeljék 10 ezer főre a Frontex EU-s határ-, és partvédelmi szervezet létszámát. Ezt a fejlesztést jóval hamarabb kell véghezvinni, az EU-nak "sokkal gyorsabban kell szert tennie önálló kompetenciára a külső határ védelmében" - mondta Manfred Weber.

A biztonságot is tovább kell erősíteni, ezért ki kell alakítani egy "európai FBI-t", és össze kell kapcsolni, egységbe kell szervezni a közbiztonsággal és a terror elleni védekezéssel összefüggő adatbázisokat - fejtette ki az Európai Bizottság elnöki tisztségére pályázó politikus.

Visszavágná a bürokráciát

Elmondta, hogy munkáját az a felfogás vezérli, hogy az EU-t "a polgárok szemszögéből nézve" kell megközelíteni, és a brüsszeli bizottság vezetőjeként ezt az alapelvet érvényesítené a szabályozás és a bürokrácia túlburjánzása elleni küzdelemben is.

El kell végezni egy "rendszerellenőrzést", és jóval kevesebb előírást és egyszerűbb, "karcsúbb" jogszabályokat kell alkotni. Ez azonban nem csak a jövőre vonatkozik, "megígérem, hogy bizottságom a következő években átvizsgál ezer régi törvényt", és a felesleges előírásokat "egyszerűen megsemmisíti" - jelentette ki Manfred Weber.

Arról is beszélt, hogy nem zárja ki egymást a helyi, a nemzeti és az EU-s önazonosság, így például lehet egyszerre bajornak, németnek és európainak lenni. Nem szabad hagyni, hogy a populisták és nacionalisták "bebeszéljék" az embereknek, hogy ezek az identitások összeférhetetlenek - hangoztatta.

Szerinte az EU "nyomás alatt van, védekezésre kényszerül", és ennek megváltozatásához új szemléletmód szükséges. El kell érni, hogy a biztonságra, a jólétre és a szabadságra épülő "European way of life" - európai életforma - követésre érdemes példa, modell legyen a világ más térségeinek. Ezt az életformát nem csupán megvédeni, hanem terjeszteni is kell, "ki kell jönni a defenzívából, át kell lendülni az offenzívába" - fogalmazott Manfred Weber.

Ehhez azonban összefogásra van szükség, az EU-s országoknak közösen kell fellépniük értékeik és érdekeik érvényesítéséért. Így például a világ egyik legerősebb gazdasági térségeként továbbra is szabadkereskedelmi szerződéseket kell kötni a lehető legtöbb partnerrel, és minden egyes szerződésben rögzíteni kell, hogy tilos beszállítani és értékesíteni az EU-ba gyermekek dolgoztatásával előállított termékeket. Az EU így hozzájárulhat ahhoz, hogy az egész világon megszűnjék a gyerekmunka - fejtette ki Weber.

A kereskedelmi kapcsolatokkal összefüggésben szólt a Kínához fűződő viszonyról is. Tarthatatlannak nevezte, hogy míg a kínai vállalatok 100 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek EU-s cégekben, az EU vállalatai csupán 49 százalékot szerezhetnek meg kínai vállalkozásokban. Ebbe nem törődhet bele az EU, "a kereskedelemre igent mondunk, de naivak azért nem vagyunk" - mondta Manfred Weber.

A CDU/CSU kampányindító rendezvényének szervezői szakítottak a politikai gyűlések hagyományos formájával. A politikusok - az EPP-s csúcsjelölttől eltekintve - nem beszédet mondtak szónoki emelvény mögött állva, hanem résztvevői voltak egy színpadi előadásnak, amely leginkább az érdekes vagy híres emberekkel egy kanapén folytatott beszélgetésekre és a műsor saját, "házi" zenekara által élőben előadott slágerekre épülő esti szórakoztató televíziós műsorok formátumát követte.

A téma az EU és a CDU/CSU közös EP-választási programja volt, amelynek fő elemeit politikusok - köztük a házigazdaként megjelenő észak-rajna-vesztfáliai tartományi miniszterelnök, a CDU-s Armin Laschet - és más vendégek ismertették, például egy helyi diáklány, aki az Európai Bizottság sorsolásán nyert InterRail vonatjeggyel járta be fél Európát Münstertől Budapestig.

A CDU és a CSU az EP-választások 1979-ben kezdődött történetében először indul közös programmal és kampánnyal a választási küzdelembe. A testvérpártok "csak együtt lehetnek erősek", és az Európáért folytatott közös munkával megmutatják, hogy lezárták az utóbbi évek vitáit - mondta ezzel kapcsolatban Markus Söder CSU-elnök, bajor kormányfő.

A CDU és a CSU "közös családja" és Manfred Weber csapata együtt küzd minden egyes szavazatért, hogy "erős és stabil maradjon Európa" - hangsúlyozta Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-elnök.