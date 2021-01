A Lidl szabadalmat sértett Spanyolországban

A Lidl német diszkontláncnak be kell fejeznie a Monsieur Cuisine nevű konyhai robotgép spanyolországi forgalmazását, mert a cég megsértette egy másik német vállalat, a Thermomix-gépeket gyártó Vorwerk szabadalmi jogait.

A Vorwerk még 2019-ban perelte be a Magyarországon is jelen lévő kiskercéget és most egy barcelonai bíróság tett pontot a vita végére. A döntés értelmében a Lidlnek a forgalmazás mellett fel kell hagynia az importtal, a tárolással és marketinggel is - írta a hvg.hu a Catalannews.com nyomán.

A Thermomix szabadalmi jogait 2008-ban jegyezték be Spanyolországban és a Lidl által forgalmazott Monsieur Cuisine a bíróság szerint igen hasonlított rá.

Az ára viszont jóval alacsonyabb volt: a Lidl 359 euróért árulta robotgépét, míg a legújabb Thermomix (TM6) ennek csaknem háromszorosába kerül.