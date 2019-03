Fél magyarországnyi napelemet kapcsolnak be havonta Ausztráliában

Ami nálunk napelemes boom, az a világ másik féltekén csupán a egy-kéthavi növekedési penzum. A korábban megszokott energetikai logikát azért Ausztráliában is felborítja az eszementnek tűnő tempó.

A magyarországi napelemes összkapacitás az Energiahivatal (MEKH) tavaly decemberi hivatalos összesítése szerint 640 megawatt (MW) volt. Ehhez hozzáadható az idén átadott Mátrai Erőmű bükkábrányi területén (20 MW), illetve a Paksi Atomerőmű közelében (20,6 MW) elkészült két nagy napelemes erőműpark, és még néhány tucat egyéb, apró kapacitásnövekmény. Ez így összesen alkotja jelenleg a magyar napelemes boomot.

Ami viszont alig több, mint amire Ausztrália manapság két hónap alatt nőni képes. A Cleantechnica adatvadászainak tűnt fel, hogy a déli kontinensen extrém módon felgyorsult a napelemes rendszerek installálása. Havonta már egy-egy megaprojekttel bővítik a jelenleg is 10,1 gigawattos (GW) termelési volumenüket, ami azt eredményezheti, hogy 2020-ra (tehát: a jövő év végére!) meg is duplázhatják a napelemes potenciájukat.

A legújabb megaprojekt az Új-dél Wales-i Griffith mellett épített Darlington Point Solar Farm, mely egymaga 333 megawattos. Ráadásul napkövető technológiával szerelték a rendszert (ami azt jelenti a fixen álló panelekhez képest, hogy a beruházási költsége több mint 30 százalékkal volt több, a villamos energiatermelési volumene pedig 20-25 százalékkal lehet majd nagyobb). Ezzel az egy projekttel újabb, összesen 115 ezer ausztráliai lakóház éves energiaellátását tudják zöldenergiával biztosítani.

Még a napégette Ausztráliában sem magától értetődő ez méret és tempó; a kontinensnyi ország legismertebb iparági tanácsadó cége, a SunWiz Solar Consultants is csak most csodálkozott rá, hogy a 2018-as évvel nemcsak egyszerűen felrobbant a piac, de most már az a valószínű, hogy ami tavaly még extrém nagy méretű növekedésnek tűnt, azt idén már meg is tudják fejelni.

Ennek oka leginkább az, hogy a napelem mindenhol rekordsebességű terjedésre váltott. Noha az ausztrál napenergia-termelés kapacitásának növekedése alapvetően a közüzemi szegmensből származik (annak köszönhetően hogy a kormány évi másfél milliárd dolláros támogatási keretet biztosít erre), az Ausztrál Napelem Intézet (APVI) közlése szeirnt a kereskedelmi és ipari beruházások mellett a lakossági telepítések rekordgyorsaságára is érdemes figyelni. Havonta már 15 ezer háztartás áll át napelemes termelésre, ami azt eredményezte, hogy 2018 végén már 2 millió háztetőn, a háztartások ötödén dolgozott fotovoltaikus rendszer.

A napelempanelek telepítése mellett a beruházási oldalon megjelent egy új hajtóerő is: egyre gyakrabban kapcsolódnak a napelemekhez energiatárolási megoldások. Ráadásul e technológiai kombó már nem csak a háztartások választása, mivel rendre hálózati cégek is használják. A nagy távolságra szállító távvezetékek fejlesztési, illetve bővítési projektjeibe a közművek már előtérbe helyezik az energiatároló berendezések beépítését, mivel az nem csak a távvezetékes hálózattól való függést csökkenti, de azáltal, hogy helyben oldja meg a helyi problémát, a költségeket is csökkenti.

Ausztráliában 2018 decemberében több mint 10,1 GW ipari méretű napelemes termelőkapacitás dolgozott. Évi 14,6 terawatt-órás (TWh) termelésükkel az ausztráliai energiaigények több mint 5,5 százalékát tudta fedezni.