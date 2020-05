Felülmúlta a várakozásokat a kínai óriás

A vártnál nagyobb bevétel mellett a vártnál nagyobb nyereséget termelt Kína legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, az Alibaba csoport január-márciusban, üzleti évének utolsó negyedében, mivel a koronavírus-járvány miatt a házi karanténba kényszerült emberek jelentősen növelték internetes vásárlásaikat.

A hangcsoui székhelyű vállalat pénteken közzétett gyorsjelentésének tanúsága szerint éves összehasonlításban 22 százalékkal, 114,31 milliárd jüanra (16,14 milliárd dollár) növelte bevételeit a március 31-én végződött három hónapban. A Reuters által megkérdezett elemzők kisebb bevételre, 107,04 milliárd jüanra számítottak - írja az MTI.

Az adózás utáni nyereség 99 százalékkal, 348 millió jüanra (49 millió dollár) csökkent, de egyszeri tételek nélkül számolva 11 százalékkal 22,28 milliárd jüanra (3,14 milliárd dollár) emelkedett.

Az egy amerikai letéti részvényre (ADS) jutó, egyszeri tételek nélkül számított nyeresége 9,20 jüan (1,30 dollár) lett, éves összehasonlításban 7 százalékkal emelkedett. Elemzők 6,10 jüanra számítottak.

Január-márciusban az online megrendelések értéke közel 19 százalékkal, 93,87 milliárd jüanra (13,16 milliárd dollár) nőtt, ahogy a fizikai valóságban létező üzletek zárva tartottak, a fogyasztók pedig kénytelenek voltak otthon maradni az egészségügyi válság miatt. Jelentősen, 58 százalékkal, 12,21 milliárd jüanra (1,72 milliárd dollárra) nőtt a felhőszolgáltatásokból származó bevétel.

Az Alibaba új üzletágakkal és technológiákkal bővítette tevékenységét, mivel az internetes kiskereskedelemben egyre erősebb a verseny. A kisebb vetélytársak, például a JD.com és a Pinduoduo nagyon népszerűek a kisebb városokban élő, alacsonyabb jövedelmű fogyasztók körében.

A március végével záródott 2020-as pénzügyi évben az Alibaba forgalma az előző évhez képest 35 százalékkal, 509,71 milliárd jüanra (71,98 milliárd dollárra) nőtt.

Az adózott eredménye pedig 140,35 milliárd jüan (19,82 milliárd dollár) lett, 75 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi 80,23 milliárd jüanhoz képest. Egyszeri tételek nélkül számolva 42 százalékkal 132,47 milliárd jüanra (18,71 milliárd dollár) emelkedett a tiszta haszon, részvényarányosan 52,98 jüant (7,48 dollárt) tett ki, 38 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi 38,40 jüanhoz viszonyítva.

Az Alibaba arra számít, hogy a 2021-es pénzügyi évben 650 milliárd jüan körüli bevétele lesz.

Az Alibaba 2014-ben vezette be részvényeit a New York-i tőzsdére, amivel 25 milliárd dollár tőkét vont be. Piaci tőkeértéke meghaladja a 569 milliárd dollárt, és ezzel a legnagyobb tőzsdén jegyzett kínai cég.