Flamanville: az atomerőmű-építés, amit soha nem tudnak befejezni

Nem csak az egykor dicső francia, de az egész meglévő nukleáris ipar szégyene Flamanville: a már meglévő reaktorok mellé eredetileg 2 milliárd eurós költséggel tervezett bővítést most, 11 milliárd környékén sem sikerült befejezni. Ráadásul a reaktor még évekig nem üzemel.

A francia állami energetikai óriás EDF pénteken azt közölte, hogy további három évvel csúszik a Flamanville-i atomerőmű 3-as számú reaktorépítésének befejezésével. A pénteki bejelentés gyakorlatilag napra pontosan azután történt, hogy tavaly, 2018. július 25-én az EDF megesküdött rá: már csak egy év haladékot kérnek, és végre véget ér a vesszőfutás.

A "Hogyan ne építs atomerőművet" téma állatorvosi lovának számító Flamanville-i projektről legutóbb januárban írt a Napi.hu. Akkor arról szóltak a hírek, hogy az utolsó teljeskörű vizsgálatsorozat belátható időben befejeződik, és az aktuális csúszás nem befolyásolja majd a céldátumot. Mármint azt, hogy a reaktort 2019 végre üzemanyaggal is feltöltsék, és engedélyt kérjenek az indulásra.

Nos, ahogyan a mai hír mutatja, mégis történt már megint "valami váratlan", aminek nem csak az újabb csúszás, a tovább emelkedő költségek a következményei.

A 2014 októberében a francia nemzetgyűlés által megszavazott "Energiaátmenet a zöld növekedésért" csomagban nem csak az szerepel, hogy 2025-re 50 százalékosra kell csökkenteni a nukleáris energia ellátási szintjét Franciaországban, hanem azt is, hogy a jelenleg működő 63,2 GW atomerőmű-kapacitást már nem növelik tovább. Sőt, a Flamanville 3 bekapcsolásával az EDF azt vállalta, hogy legalább 1650 MW nukleáris kapacitást kivon az egyenletből. Vagyis: atomerőműveket zárnak be. A csúszás miatt ezzel is várni kell.

A Szenátus és a Nemzetgyűlés közti szavazási harcban mindez úgy módosult, hogy 2018 novemberében az új energiaterv céldátumát 2035-re írták át azzal ,hogy az ország nukleáris reaktorai közül 4-6 egységet 2030-ig, 14-et pedig 2035-ig leállítanak.

Az EDF-et az ág is jó ideje húzza: a napokban a a Garonne folyó magas vízhőmérséklete, illetve a szükséges hűtővízmennyiség biztosításának kockázatai miatt leállított Golfech erőműben 2600 MW-os termelés esik ki, késleltetni kellett az 1500 MW-os Chooz 2 atomerőmű újraindítását, miközben az Egyesült Királyságban is több pofonba beleszaladt (egyre inkább katasztrofális beruházásnak bizonyul a Hinkleypoint-C építése, de a skót Hunterston B reaktorról is kiderült, hogy sokkal többe kerül már a működés fenntartása is, mint ahogyan azt a francia tulajdonosok eredetileg gondolták).

A Flamanville-i beruházás befejezése 2012 óta csúszik.

