Komolyan vizsgálják az E.On-t és az RWE-t az áramárak miatt

Az Európai Bizottság komolyan vizsgálat alá veszi az E.On és az RWE között készülő tranzakciót, mielőtt rábólintana arra versenyjogi szempontból. Az E.On versenytársait kérdezik, az ügy nem nyomná-e fel a német áramárakat. A tranzakció az Elmű-t és az Émászt is érinti.

Az Európai Bizottság mintegy 200 tartalmazó kérdőívet küldött ki a német energetikai óriáscég, az E.On versenytársainak, arra keresve a választ, hogy a készülő hatalmas üzlet az E.On és a másik nagy német energetikai vállalat, az RWE között végül nem a német lakossági áramárak emelkedéséhez, illetve az energetikai piacon a verseny csökkenéséhez vezet-e - írja a Reuters.

A hatalmas tranzakció keretében az E.On megszerezné az RWE Innogy nevű leányvállalatát, amelyben a cég villamoshálózatai és lakossági energetikai tevékenységei vannak, többek között ebben a cégben van a magyar Elmű és Émász többségi tulajdonrésze is. Cserébe az RWE a tranzakció-sorozat végén megkapná az Innogy és az E.On megújuló energetikával foglalkozó üzletágait, s ezzel a megújuló energetikával foglalkozó cégek közül a harmadik legnagyobbá válna az Európai Unión belül.

Sokan támadják az üzletet

A hírügynökség szerint a tervezett tranzakciót élesen kritizálta eddig több önkormányzat és kisebb energetikai szolgáltató cég is. A Bizottság most a versenyfelügyeleti eljárásban arra kíváncsi, hogy az E.ON és az Innogy az egyes részpiacokon mennyire komoly versenytársai egymásnak, illetve ha a tevékenységük egyesülne, akkor a fogyasztók számára az adott piacokon maradna-e valódi alternatív szolgáltató.

Ezen kívül azt is szeretnék tudni, hogy miként látják az E.ON és az Innogy árazási politikáját. A kérdések érintik koncessziós tendereken való indulások kérdéskörét is, illetve az okos villanyórák piacát is. A versenytársak ugyanis arra panaszkodtak, hogy az E.ON egyes esetekben 50 százalékkal olcsóbban tud ilyen órákat kínálni, mint versenytársai.

A Bizottság szeretné látni azt is, hogy a tervezett tranzakció hogyan érinti majd az elektromos járművek töltőállomásainak piacát, illetve hogy az E.ON-nak és az Innogynak milyen kompetitív előnyei vannak ezen a piacon.

A Bizottság versenyfelügyeleti eljárása két eredménnyel zárulhat. Egyrészt ha az előzetes eljárás nem állapít meg semmilyen olyan körülményt, ami aggályokat vetne fel a tervezett tranzakcióval kapcsolatban, akkor zöld lámpát kaphat az ügy. Ha a komoly kétségek merülnének fel, akkor a Bizottság egy további, négy hónapig tartó vizsgálatot rendelhet el.