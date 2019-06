Orosz gázszerződést írt alá Szijjártó Péter

Tovább nő a magyar gyógyszeripar oroszországi jelenléte, miután a Richter, amely eddig is már több mint 100 millió eurót fektetett be az orosz piacon, a Cariprazine elnevezésű termékét gyártani fogja Oroszországban. A Reagila márkanéven forgalomba hozandó gyógyszert már regisztrálták, jelenleg arról folynak a tárgyalások, hogy felkerüljön a támogatott termékek listájára. Szijjártó Péter azt is újra bejelentette, hogy még az idén közvetlen légi járat indul Budapest és Kazany között. Gazdasági megállapodást írt alá Szamara megyével, amely Oroszország egyik autóipari vezető térsége - írta az MTI.