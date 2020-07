Revolutosok, figyelem! A kormányoknak készül eladni az ügyfelektől gyűjtött információkat a fintech cég

Módosította a fintech cég az adatkezelési szabályait. A Revolut ügyfeleknek küldött tájékoztatása szerint erre azért van szükség, hogy hitelt is tudjon majd nyújtani egyes országokban, de a kormányzatoknak is eladhatja majd az ügyfelektől gyűjtött információt.

Módosította az ügyfelekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatát a Revolut. Erre egyebek mellett azért volt szükség, mert egyes országokban hamarosan bevezetik a hitelezési szolgáltatásokat. Ha hitelterméket igényel tőlük az ügyfél, akkor arra használják a személyes adatait, hogy el tudják bírálni az igénylést.

Ezenkívül az úgynevezett nyílt banki szolgáltatásokat is bevezetik egész Európa területén. Ez azt jelenti, hogy a revolutosok a külső bankszámláikat is láthatják majd a Revolut appban, és a tranzakciókat is lebonyolíthatják a fintech cég alkalmazásán belül. Ha az ügyfél igényli ezt a szolgáltatást, akkor a bankszámlaadatait is személyes adatként kezeli majd a Revolut.

A Revolut emellett a felhasználók szokásait gyűjti és elemzi majd, amelyeket el is ad majd, akár a politikusoknak is. "Néha anonimizált információkat állítunk elő a költekezési szokásokról, hogy segítsük az előrejelzést, vagy például hogy segítsünk a kormányoknak a politikai döntések meghozatalában" - közölték a felhasználókkal.