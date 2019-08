Több "népautót" és SUV-ot adna el a Ferrari

A Ferrari több olcsóbb, de prémiumkategóriás autót adna el 2022-ig. Hamarosan jön még a Purosangue, ami lényegében egy sportos terepautó lesz, vagyis egy olyan SUV, mint a Lamborghini Urus - közölte a sportkocsigyártó cég elnöke, John Elkann az idei Concours d’Elegance eseményen.

Az olasz Ferrari prémium sportautó-gyártó kibővíti a könnyebben vezethető, túrautó-kínálatát, hogy fokozza eladásait, de nem próbálja üldözni a rivális Porsche éves értékesítési volumenét - mondta a Ferrari elnöke, John Elkann a klasszikus autó rajongók közönségének a csendes-óceáni találkozón a Reuters szerint.

Elkann azt is megismételte, hogy a Fiat Chrysler Automobiles - amelynek szintén elnöke - továbbra is nyitott arra, hogy egyesüljenek vagy együtt működjenek más autógyártókkal, de elsősorban a céljuk, hogy megőrizzék függetlenségüket. A Fiat Chrysler májusban ajánlotta fel a francia Renault-nak az esetleges egyesülést, de az üzlet meghiúsult, miután a francia kormány beavatkozott az ügyletbe, és Elkann is visszavonta az ajánlatot.

A Concours d'Elegance alkalmával arról is beszélt, hogy a GT-autók eladását felpörgetnék a Ferrarinál. A négy személyes kocsik már gyártásuk kezdete, az 1960-as évek óta népszerűek a kategóriában, és illeszkedik is a márka üzleti tervébe: azzal számolnak Maranellóban, hogy 2022-re teljes értékesítésól kb. 40 százaléka származhat a GT autókból, míg ez az arány most csak 32 százalék. Segíthet elérni a lépést azt a céljukat is, hogy három éven belül 5 milliárd euróra növeljék az eladásaikat a 2017-es 3,4 milliárd euróról.

Ebben még a Purosangue nevű SUV-modelljüknek is fontos szerepe lehet, látva a Porsche Cayenne és a Lamborghini Urus sikerét. Az új terepre is jó sportosabb autó értékesítése 2022-ben kezdődhet meg.