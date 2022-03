300 milliós segély érkezik Ukrajnába

Ma 300 millió eurós makroszintű pénzügyi gyorssegélyt folyósítottunk Ukrajna számára - írja a Twitteren Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Ez az 1,2 milliárd eurós csomag első kifizetése. Tehát még több fog érkezni - teszi hozzá.

Putin’s war exerts brutal military and economic pressure on the brave people of Ukraine. Europe stands firmly by their side.



Today we disbursed €300 million in emergency Macro-Financial Assistance to ????????



This is the 1st payment of a €1.2 billion package. So more will come.