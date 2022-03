Újabb adag Starlink-állomás érkezett Ukrajnába

Elon Musk, a Tesla vezére újabb szállítmány Starlink-állomást küldött Ukrajnába, hogy stabilabb legyen az internet - írja Mihajlo Fedorov ukrán miniszterelnök-helyettes és digitális átállásért felelős miniszter.

Musk a háború első hetében aktiválta a műholdakat Ukrajna felett a kormány kérésére.

Received the second shipment of Starlink stations! @elonmusk keeps his word! Thank you for supporting Ukraine and peace in the entire world! @OMarkarova thanks! pic.twitter.com/hNZwsXkOCT