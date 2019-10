Az E.ON-nál a napenergia is állatira kényelmes (x)

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Napelemrendszer telepítésével sokat tehetünk a környezetünkért, és a fenntartható energiatermelésért is. Az E.ON teljes körű megoldást nyújt lakossági ügyfeleinek napelemrendszerek telepítésében. A vállalat nem csupán a tervezésből veszi ki részét, de az engedélyeztetésen át a kivitelezésig mindenben ügyfelei rendelkezésére áll.

Egy napelemrendszer kiépítése több lépésből áll. Az E.ON minden egyes lépéshez segítséget nyújt, és végigkísér ügyfeleit a teljes folyamaton. A vállalat hisz a környezettudatos és fenntartható megoldásokban, ezért ezeknél a termékeknél a megújuló napenergiát használja fel, ezáltal is hozzájárulva a fenntartható jövő biztosításához. A modern technológiának köszönhetően pedig nem csupán napsütésben, hanem részlegesen napos időben is van energiatermelés, így a napelemek hosszútávú befektetést jelenthetnek a háztartások számára.

Ahhoz, hogy egy-egy napelemrendszer-beruházás valóban el is érje célját, érdemes úgy kalkulálni a napelemek számával, hogy az a teljes villamosenergia felhasználást tudja biztosítani egy-egy család számára. Az ingatlanok ismert és tervezett áramfogyasztásával gyorsan kiszámolható, hogy hány napelem panelre is van szükség a kívánt energiamennyiséghez. A számítás alapja a megelőző év összesített fogyasztása, illetve, ha további elektromos eszközök beépítése várható, akkor az ezekhez kapcsolódó plusz fogyasztás mértéke. Ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a panelek száma függ a lakók számától és az általuk igénybe vett energiamennyiségtől, a már meglévő készülékek energiatakarékosságától, a ház méretétől és a földrajzi elhelyezkedésétől is.

A napelemrendszer várható teljesítménye az alábbi számítással könnyedén el is végezhető. Ha egy családi ház áramfogyasztása egy hónapban 300 kWh (kilowatt óra), akkor az egy évben 300 kWh x 12 hónap, tehát 3600 kWh. Egy 1 kWp (kilowatt peak) teljesítményű napelemes rendszer évente 1100-1200 kWh villamos energiát termel. A családi ház éves fogyasztását ennek megfelelően 1,2-vel kell elosztanunk, így megkapjuk a kívánt napelemrendszer méretét: 3600 / 1,2 = 3000. A számításból kiderül, hogy a példában említett családi ház esetében 3 kWp teljesítményű rendszerre van szükség.

