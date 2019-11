Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A tömegközlekedőknek készít appot a Google

A Maps és a Waze után egy harmadik, szintén a közlekedők dolgát segítő új alkalmazás fejlesztésébe kezdtek a Google-nél - írja a hvg.hu.

A Pigeon Transit fontos jellemzője, hogy nem az autósoknak készül, az app a metrót, vagyis a tömegközlekedést választóknak lehet nagy segítség. Az alkalmazás Maps és Waze legjobb funkcióit egyesíti, így nem csak jelzi, ha egy metrójárat nem jár, a közösség révén a felhasználók arról is értesülhetnek, mi lehet a szolgáltatáskiesés oka. A fejlesztés azért is szólhat nagyot, mert a benne megjelenő információk első kézből, az utazóközönségtől származnak - olvasható a portálon.

A program a teszteken is jól teljesített. Nem csak jelzésekre jó, arra is alkalmas, hogy valaki rövidebb útvonalat ajánljon a másiknak, szóljon, ha egy aluljárót lezártak. A programban fotó is megosztható, menetjegy ugyanakkor nem váltható vele.

A munka New Yorkban indult, ahol igen gyakori, hogy egy metrójárat késik, kiesik a forgalomból. Hamarosan úja amerikai városokban tesztelik majd.