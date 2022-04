Létezik egy alvilági adatbróker piac, amely jó eséllyel az Ön adatai is gazdát cserélnek, akár napi többször. Az ide felkerült felhasználói mobiladatokat invazív, de legális eszközökkel, gyakran hivatalos alkalmazások segítségével gyűjtik össze, majd adják-veszik a piactereken.

Egy új jelentés szerint az egyik ilyen cég bebizonyította, hogy mennyire aggasztó is ez a technológia: a The Intercept és a Tech Inquiry beszámolója szerint egy kevéssé ismert virginiai adatszolgáltató cég, az Anomaly Six, azaz az A6 úgy mutatta be megfigyelési képességeit, hogy a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) alkalmazottai által használt mobiltelefonokat követte nyomon. A cég állítólag a mobilalkalmazásokból vásárolt, rendkívül pontos GPS-adatokat használ arra, hogy háromszögelje, mikor és hol tartózkodik egy adott telefonhasználó egy adott időpontban. Ez, más gyűjtött adatokkal együtt, lehetővé teszi a vállalat számára, hogy 3 milliárd készüléket valós időben nyomon kövessen – írja a Gizmodo.

Az amerikai kémek állítólagos követése az A6 és egy másik megfigyelési startup, a Zignal Labs – amely arról ismert, hogy a Twitterről rengeteg közösségi médiaadatot szív el – találkozóján bemutatott demó során derült ki. A két cég éppen egy lehetséges partnerségről tárgyalt, és hogy lenyűgözze a Zignal-t, az A6 képviselője, Brendon Clark állítólag a cég technológiáját használta arra, hogy egy mobiltelefont az NSA parkolójától egy közel-keleti katonai kiképzőbázisig kövessen.

A The Intercept nem ellenőrizte az A6 képességeit, de a beszámolók alapján valóban képesek lehetnek adott személyek teljes követésére. A The Wall Street Journal egy korábbi oknyomozó cikke szerint az A6 több száz mobilalkalmazásba épített be nyomkövető szoftvert, amellyel több millió telefonhasználó helymeghatározási adatait gyűjti. A The Intercept arról írt, hogy a cég marketinganyagai szerint naponta mintegy 230 millió készüléket figyelnek meg.

Az elmúlt időszakban sorra buknak le a kémszoftverek gyártói: 2021 júliusában az izraeli NSO Group szoftveréről, a Pegasusról derült ki, hogy civil aktivisták, újságírók, üzletemberek megfigyelésére használták a programot több országban, köztük Magyarországon is. A Facebook tavaly év végén lőtte le a Cytrox által fejlesztett Predator nevű programot. Magyar kötődése ez utóbbinak is van: mint arról részletesen írtunk, Budapesten is van egy leányvállalata az izraeli cégnek.

Egyelőre nem tudni, hogy az A6 termékét bárki is megvásárolta volna, pontosan mely országokban, kiknek a megfigyelésére használhatták.