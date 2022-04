Az AirPods Pro és az AirPods Max az Apple kedvelt zenei kiegészítői, amelyek megakadályozzák, hogy a külső hangok behallatszanak. Ahogy azonban az Apple Insider rámutat: a funkció okozhat némi kellemetlenséget is, hiszen a rendszer a beszélő hangját is képes kizárni – a felhasználó így pedig fontos mondatokról maradhat le – idézi a lap cikkét a hvg.hu.

Az Apple ez utóbbi problémát az úgynevezett Áttetsző móddal igyekszik orvosolni. Ilyenkor a környezetben lévő zajok némelyike átjut a berendezésen. Feltételezhető, hogy ezért is kezdett ötletelni az amerikai cég, amely már be is nyújtott egy szabadalmat, hogy a gondokat hatékonyabban kezelje.

A szabadalom hátterében egy hangutasításon alapuló fejlesztés áll, ami a megfelelő kulcsszó kimondása után kikapcsolja a zajszűrést.

Az újdonság ehhez az AirPodshoz párosított iPhone-hoz támaszkodik, mivel az Apple azt szeretné, hogy a felhasználó megadhasson néhány kontaktot, akiknek a hangja ugyancsak képes leállítani a zajszűrést.

Ezzel megakadályozhatók lennének az olyan szituációk, amikor egy családtag beszél hozzánk, de a füles miatt már nem halljuk, amit mond.