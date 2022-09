Szerda este rajlott az Apple grandiózus, éves eseménye, amin a vállalat bemutatta legújabb, iPhone 14-es termékcsaládját. Az óriáscég kaliforniai Cupertino székhelyén tartott "Far Out" rendezvénye nem hozott forradalmi újdonságokat, viszont akadt pár meglepetés: a cég bejelentette az iPhone 14 és 14 Plus készülékeket, amelyek nagyrészt megőrizték a korábbi dizájnt, első pillantásra nagyon hasonlítanak a 13-as szériára. Az iPhone 14 alapmodell 799 dollárról indul (itthon kb. 450 ezer forint lesz), a 14 Plus pedig 899 dollárról (itthon kb. 500 ezer forint). A standard telefon szeptember 16-án, a Plus pedig valamivel később, október 7-én lesz elérhető – írja a Verge.

Nem várt fordulat a hardver terén

Az iPhone 14 megmaradt a 6,1 hüvelykes képernyőnél, míg a 14 Plus jóval nagyobb 6,7 hüvelykes panelt kínál, valamint a gyártó szerint az eddigi legjobb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik. A telefonokban továbbra is a tavalyi A15 Bionic lapkakészletet dolgozik, ami azért is furcsa, mert az Apple jellemzően minden évben új processzort tesz a csúcstermékeibe.

Kamerarendszer terén akad egy ultraszéles, és egy 12 megapixeles főkamera f/1,5 szenzorral. A vállalat azt állítja, hogy jelentősen javult a gyenge fényviszonyok mellett lőtt fotók minősége, valamint gyorsabb lett az éjszakai mód is. Szintén 12 MP-s az előlapi kamera, melyhez autófókusz is lesz.

Új kamera és külső a csúcsmobiloknál

Hivatalosan is bemutatták az iPhone 14 Pro csúcskészülékeket is, melyek kialakítása egy fokkal izgalmasabbra sikerült, újszerű kivágást kaptak. Mindkét modellhez gyorsabb processzor társul, hiszen ezekbe már az A16 Bionic lapkája került, amely jobb teljesítmény mellett kevesebb energiát fogyaszt. A telefon történetében először szenzort váltott, 12 megapixel helyett egy 48 megapixeles rendszer érkezik. Az új főkamera akár kétszeres javulást hoz a gyenge fényviszonyoknál, mindezt egy négypixeles szenzorral, f/1,78-as rekeszértékkel és 24 mm-es gyújtótávolsággal.

Apple iPhone 14 Pro és 14 Pro Max Kép: Apple

Valamint újdonság lesz a mindig éber kijelző is (iparági nevén Always On Display, AOD), amely lehetővé teszi, hogy az eszköz mindig megjelenítse például az órát, az aktuális időjárást vagy az értesítéseket. A készülékek több méretben is elérhetők lesznek, viszont az áruk magasabb:

iPhone 14 Pro – 999 dolláros induló ár (Magyarországon kb. 570 ezer forint lesz)

iPhone 14 Pro Max – 1099 dolláros induló ár (Magyarországon kb. 630 ezer forint lesz)

Korábban egyébként pletykáltak egy olyan funkcióról is, mely segítségével az iPhone-ok képesek műholdak segítségével vészjelzéseket küldeni. Ez arra hasznos, hogy a felhasználók olyan helyzetekben is tudjak vészjelzéseket küldeni vagy baleseteket jelenteni, amikor éppenséggel nem elérhető a mobilhálózat. Az eseményen hivatalosan is bejelentették, hogy az iPhone 14 széria támogatni fogja ezt a szolgáltatást.

Okosóra is érkezik

Bár a számok alapján továbbra is az iPhone az Apple legfontosabb terméke – összbevételük több mint felét ez adja –, a vállalat okosórákat is készít, a várakozásoknak megfelelően pedig új eszközöket villantott: érkezik az Apple Watch SE egy gyorsabb chippel, egy testhőmérséklet érzékelővel ellátott Apple Watch 8, valamint egy Ultra kiadás is.

Apple Watch Ultra Kép: Apple

Utóbbi minden idők legfényesebb Apple okosórája lesz (2000 nites kijelzővel), valamint jobb akkumulátorral és strapabíróbb kialakítással bővül. A 8-as modellhez viszont egy új, autóbaleset-felismerő szolgáltatás is érkezik, amely szenzorokkal képes észlelni az ütközéseket, majd az automatikusan értesíteni a segélyszolgálatot.

A Reuters cikke szerint a legtöbb elemző arra számított, hogy bár tombol az infláció, és az alacsonyabb keresetűek érzékenyebbé válnak a drágulásra, az Apple ennek ellenére is árat fog emelni idén. Az persze tény, hogy a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatának tehetősebb rajongótábora van, akik nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy a rekordmagas infláció ellenére beújítsanak a szériára.