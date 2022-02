Az Apple jellemzően szeptemberben vonja magára a világ figyelmét, ugyanis ekkor mutatják be az új iPhone-okat, Apple Watchokat és iPadeket, emellett a készülékekre érkező legfrissebb rendszerkiadásokat és azok funkcióit. Néhány másik terméküknek viszont különálló eseményt szerveznek, és a Bloomberg szerint egy ilyen készülődik most is – írja a hírügynökség beszámolója nyomán a hvg.hu.

A kérdéses bemutatót március 8-án tarthatja az amerikai gyártó, ahol a szóbeszédek szerint három készülék juthat főszerephez: a harmadik generációs iPhone SE, a 2020-as iPad Air egy frissebb kiadása, és egy új, az Aple Siliconnal felvértezett Mac számítógép.

Az új telefon állítólag 5G-képes lesz, amely az egyik legfontosabb előrelépés a széria történetében. A készülék mindemellett gyorsabb processzort és jobb kamerát is kap a várakozások szerint.

Bár erről sincs hivatalos információ, úgy tudni, hogy az iOS 14.5-ös verzióját is márciusban adja ki az Apple.

A szoftver legfőbb újdonsága a Face ID-nál lesz tetten érhető: az egyes készülékek akkor is fel fogják ismerni a tulajdonosukat, ha azok arcmaszkot viselnek.