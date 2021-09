Az Apple bejelentette, hogy Arizona és Georgia államokban már az állami személyi igazolványok és jogosítványok is elmenthetők lesznek az iPhone-okra. Az iOS 15-ben támogatott megoldás révén az Apple Walletből lehet majd előhozni a hivatalos iratok digitális megfelelőit. További hat állam követi a példát majd a közeli jövőben - írja az Apple Insider.

Az Apple már régóta készül arra, hogy az útleveleket és egyéb azonosítókat az iPhone-okon tárolják, és az iOS 15 ezt is támogatja majd. Most a vállalat hét államot jelentett be, amelyek csatlakoztak az Apple Walleten keresztül történő személyazonossági igazolványok elfogadásához: a jövőben Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma és Utah is érvényesnek tekinti a digitálisan tárolt okiratokat. A szövetségi Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) pedig lehetővé teszi, hogy a repülőtéri biztonsági ellenőrzőpontok is együttműködjenek az Apple Wallet-tel, ha így akarnak dönteni.

"A jogosítványok és az állami személyi igazolványok Apple Wallethez való hozzáadása fontos lépés a fizikai pénztárcát biztonságos és könnyen használható mobiltárcával felváltó elképzelésünkben" - mondta Jennifer Bailey, az Apple Apple Pay és Apple Wallet alelnöke egy nyilatkozatban.

"Izgatottak vagyunk, hogy a TSA és sok állam máris beszállt, hogy segítsen valóra váltani ezt az utazók számára az egész országban, akik csak az iPhone-jukat és az Apple Watch-ot használják" - folytatta - "és már most tárgyalásokat folytatunk sok további állammal, mivel azon dolgozunk, hogy a jövőben országszerte kínálhassuk ezt a lehetőséget".

Az Apple nem jelentette be, hogy az államok, illetve a TSA mikorra vezetik be az Apple Wallet támogatását. Ehhez az iOS 15-re lesz szükség, amelyet az Apple várhatóan az "iPhone 13" megjelenésével egy időben fog nyilvánosan elérhetővé tenni, valamikor az ősz folyamán.

Magyarországon egyelőre annak lehet örülni, hogy a védettségi igazolványok elérhetők az okostelefonokon az EESZT applikációján keresztül, valamint minden kártyaszolgáltató eszköze párosítható a telefonos fizetési lehetőségekkel.