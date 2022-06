Új vita robbant ki arról, hogy a böngészők mennyire támogathatják a reklámblokkolók telepítését. Ennek középpontjában a Web Request nevű funkció áll, amelyet a reklámblokkolókban gyakran használnak, és amely kulcsfontosságú minden olyan rendszer számára, amely egy tartományt teljes egészében blokkolni kíván.

A Google-nek már régóta biztonsági aggályai vannak a Web Requesttel kapcsolatban, és azon dolgozott, hogy kivágja azt a legújabb, Manifest V3, röviden MV3 nevű bővítményszabványból. A Mozilla azonban egy nemrégiben megjelent blogbejegyzésében egyértelművé tette, hogy a Firefox továbbra is támogatja a Web Requestet, nyitva hagyva az ajtót a reklámblokkolás legfejlettebb formái előtt – írja magyarázó cikkében a The Verge.

A Google stratégiáját az adatvédelem hívei élesen bírálták - az Electronic Frontier Foundation hangos ellenzője volt -, de a keresőcéget ez nem hatotta meg. Bár a Firefox jóval kisebb részesedéssel rendelkezik az asztali számítógépes piacon, mint a Chrome, ez egy esély lehet a Mozilla termékének arra, hogy versenyelőnyre tegyen szert. A Google számára azonban az MV3 mellett való kitartás nagy hatással lesz a reklámblokkolás általános szerepére a modern weben.

A Manifest V3-ban szereplő változások a Chrome-bővítményekre vonatkozó alap szabványok tervezett átalakításának részét képezik, amely meghatározza az engedélyeket, képességeket és rendszererőforrásokat, amelyeket bármely bővítmény használhat. Jelenleg a Web Request nevű API-funkciót használhatják a böngésző és egy weboldal közötti forgalom megfigyelésére, valamint bizonyos tartományok felé irányuló kérések módosítására vagy blokkolására. Ez egy gyors és rugalmas elem, amelyet a reklámblokkoló bővítmények arra használnak, hogy blokkolják a bejövő és kimenő forgalmat bizonyos tartományok és a felhasználó böngészője között. Különösen olyan tartományokat blokkolnak, amelyek hirdetéseket töltenek be, és megakadályozzák, hogy a böngészőből információkat küldjenek az internetfelhasználókról adatokat gyűjtő több ezer nyomkövető tartomány bármelyikébe.

Ugyanez a funkció azonban rosszindulatúan felhasználható a felhasználók bejelentkezési adatainak eltérítésére vagy extra hirdetések weboldalakba való beillesztésére, és a Google éppen ezért változtatta meg a funkció működését a Manifest V3-ban.

A Mozilla Firefox megtartja a reklámblokkolót

A hirdetésblokkolók fejlesztői azért is aggódnak, mert e változtatások hatásai messze túlmutatnak a Chrome böngészőn. Az MV3 specifikáció a Chromium projekt része, a Google által létrehozott nyílt forráskódú webböngésző, amely nem csak a Chrome, hanem a Microsoft Edge, az adatvédelemre összpontosító Brave, a könnyű böngésző, az Opera és sok más böngésző alapját is képezi. Mivel a Chromium képezi e projektek alapját, az ettől függő böngészőknek is át kell majd állniuk az MV3 kiterjesztési formátumra, és ezeknek a böngészőknek a kiterjesztései ezután már nem lesznek képesek a Web Request segítségével reklámblokkolást végezni.

Kompatibilitási okokból a Mozilla továbbra is a Manifest V3 specifikáció nagy részét fogja használni a Firefoxban, így a bővítmények minimális változtatásokkal átvihetők a Chrome-ból. De ami döntő fontosságú, a Firefox továbbra is támogatni fogja a blokkolást a Web Request-en keresztül, miután a Google kivonja azt a rendszerből, így a legfejlettebb nyomkövetés elleni reklámblokkolók is a szokásos módon működhetnek.