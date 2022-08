Június 14-én számos európai országban, köztük Magyarországon is elérhető vált a Disney saját streaming szolgáltatója, a Disney+. Indulásakor a szolgáltatás havi díja 2490 forint volt, évente pedig 24900 forintos áron kínálták, ami a versenytársakhoz képest viszonylag olcsónak számított. Ez viszont nem sokáig marad így: a vállalat ugyanis a harmadik negyedéves pénzügyi jelentésének közzétételekor bejelentette, még idén megemeli az árakat – írja a Verge.

A szerdán közölt pénzügyi eredmények egészen figyelemre méltóak, hiszen a Disney úgy tűnik, nyerésre áll az előfizetők kegyeiért vívott harcban: a streaming oldalai – Disney+, Hulu, ESPN Plus – együttesen már átlépték a 221,1 millió előfizetőt, miközben a rivális Netflix 220,7 millióval zárta a második negyedévet.

Drágul az alapcsomag, érkeznek a hirdetések

Most a cég növelni szeretné a nyereségét, ezért jelentős áremelésekről döntött. December 8-án 10,99 dollárra (kb. 4200 forint) növelik a havidíjat, továbbá bevezetnek egy reklámokkal telepakolt csomagot is, melynek ára egy hónapra 7,99 dollár lesz (kb. 3 ezer forint). Bár utóbbi olcsóbb, az előfizetőknek el kell majd viselniük a hirdetéseket, melyekről eddig kevés részletet árultak el.

Az egyik fontos kérdés, hogy a felhasználók milyen gyakorisággal számíthatnak hirdetésekre a csomagban: a Variety forrásai korábban arról számoltak be, hogy a tartalomnézés közben óránként átlagosan négy percet kapnak majd a reklámok, hasonlóan az HBO Max modelljéhez.

A Disney viszont azt szigorúan meg fogja válogatni, hogy kinek, mikor és milyen tartalmú hirdetéseket közvetít, különösen a kisgyerekeknek szóló műsoroknál. Utóbbi esetében még az is szóba jöhet, hogy nem is lesznek reklámok, de az alkoholosital-promócióktól vagy a politikai propagandától biztosanan nem kell tartani. A vállalat egyébként a tulajdonában lévő másik két szolgáltatás díjszabásán is változtat: