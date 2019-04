Drágának érzi a bevásárlást? így spórolhat 33 százalékot spórolhat

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drágának érzi a bevásárlást? így spórolhat 33 százalékot

Olyan alkalmazást kezdett gondozni a Start it @K&H, amely segít lehetővé tenni, hogy olcsón vásárolhassanak az emberek. A Smartkosár.hu akár harmadával csökkentheti a kiadásokat, mert megmutatja, hogy mit hol érdemes venni. Külföldön is felfigyeltek a magyar startup-ra, amely a Cápák között című műsorban is feltűnt.

Bevásárolni mindig a lehető legjobb áron? Sokan csak álmodoznak róla, pedig a Start it @K&H-ban működő Smartkosár.hu csapata éppen erre a minden háztartást érintő problémára talált megoldást. A bevásárlást forradalmasító startupra már a befektetők is felfigyeltek, hiszen nemrég több mint 200 millió forintos tőkeinjekciót kapott a növekedéséhez, miközben ötletükre a Cápák között befektetői is ráharaptak. A Smartkosár.hu-n összeállíthatod a megvásárolni kívánt élelmiszerekből álló kosaradat, és megtudhatod, hogy melyik boltból mennyibe kerülne megrendelni az összes terméket. Az eddigi több mint 70.000 felhasználó 33 százalékot spórolhatott meg bevásárlásai során - kezdi közleményét a K&H.

Az alkalmazás azért is segíthet az embereknek, mert a magyar háztartások többet költenek élelmiszerek bevásárlására, mint lakásfenntartásra és a közlekedésre. A KSH tavalyi adatai alapján ez a kiadások 30 százalékát tette ki átlagosan.

Az oldalon az összeállított kosarak végösszegét hasonlíthatjuk össze, és így megtudhatjuk, hogy melyik az a bolt, ahonnan a legolcsóbban lehet házhoz rendelni az összeállított kosarat. Az eddigi vásárlások elemzése alapján egy-egy bevásárlás során 30-35%-ot spórolhattak meg az oldalunkat használó tudatos vásárlók, a megtakarított összeg pedig éves szinten meghaladhatja az 500 ezer forintot egy család esetében, amiből akár egy kellemes nyaralást is ki lehet hozni" - mutatott rá az oldal legfontosabb előnyére Kövesdi Áron.

A Start it @K&H inkubátorban fejlődő Smartkosár.hu oldalt már több mint 70.000 tudatos vásárló használta, akik az oldal segítségével összesen több mint 34 millió forintot takarítottak meg.

"Bevásárlásra minden háztartás jelentős összeget fordít. Ennek ellenére a legtöbb vásárlónak számos negatív élménye fűződik hozzá, elég csak az akciók folyamatos figyelésére, a sorban állásra, vagy a cipekedésre gondolnunk. Ezen problémák miatt egyre többen döntenek úgy, hogy online rendelik házhoz az élelmiszereket" - idézték Kövesdi Áront, az online spórolást forradalmasító Smartkosár.hu ügyvezetőjét a közleményben.