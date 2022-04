Egy frissen kiszivárgott belső jelentés szerint a Facebook nem tud elszámolni a felhasználói adatok egy jelentős részével, ahogy azzal sem, hogy mire használják fel azokat és hol találhatóak – írja a hvg.hu a Motherboard szaklap beszámolója nyomán.

A Facebook hirdetési és üzleti mérnökei még 2021-ben írták a szóban forgó jelentést, kifejezetten azért, hogy azt a cég vezetése elolvassa. A dokumentum részletezi, miként tud a Facebook lavírozni a különböző országok adatvédelmi törvényei között.

A fejlesztők arra figyelmeztettek, hogy a Facebook nehezen fog tudni bármilyen kötelezettséget vállalni a felhasználói adatokat illetően.

„Nem rendelkezünk sem megfelelő szintű ellenőrzéssel, sem adekvát válasszal arra vonatkozóan, hogy a rendszereink miként használják a felhasználói adatokat. Éppen ezért nem tehetünk olyan kötelezettségvállalásokat, hogy nem használjuk X vagy Y adatot erre és erre a célra” – olvasható a jelentésben. A szerzők hozzáteszik, hogy a szabályozók viszont ezt várják el a cégtől, ami növeli a hibalehetőség kockázatát, vagy az intézkedés félrevezetheti a hatóságot.

A jelentés szerint a legfőbb problémát az jelenti, hogy a cég nem zárt, hanem nyílt rendszereket használ. Ezekben keverednek a Facebook felhasználóinak adatai, a harmadik féltől begyűjtött adatok és az érzékeny adatok is.

A jelentés szerzői szerint a Facebooknak korábban jó dolga volt, ugyanis elég volt egyszerre csak egy adatvédelmi törvénnyel foglalkoznia – például az európai GDPR-ral –, ám az elmúlt években a világ számos országa vezetett be valamilyen adatvédelmi rendelkezést, emiatt pedig az is kérdéses, hogy ezeket mennyire lehet betartani. A Facebook szóvivője a Motherboardnak tagadta, hogy a cég ne tartaná be az adatvédelmi törvényeket.