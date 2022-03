Oroszország már az megszállás megkezdése előtt is aktív volt az online hadviselésben. Itt többek közt szó volt Telegrammon terjesztett hamisított videókról, amikre aztán az orosz közmédia "bizonyítékként" hivatkozott, de konkrét kibertámadásról is, amivel kiütötték az ukrán védelmi minisztériumot és két nagyobb bankot is.

Szerdán és csütörtökön is Facebook-posztban adott ki figyelmeztetést, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete (NBSZ NKI).

Vigyázat, egyre több az Ukrajnát névleg támogató, hamis adományozási mozgalom, akik a mostani helyzetben kihasználják a segíteni akaró emberek jóhiszeműségét.

Az intézet cikkében a Bleeping Computer gyűjtésére hivatkoznak, és elmondják hogy mivel Ukrajna kriptovalutákat (Bitcoin, Ethereum, Theter) is elfogad, ezért jóval könnyebb a csalóknak is adományfogadó oldalakat felállítani. Többek az ENSZ Humanitáriánus Ügyek Koordinációs Hivatalára (OCHA) is hivatkozva küldenek ki e-maileket adományozási kampányokról. Ha ilyen vagy ehhez, hasonló levelet kapunk, érdemes mindig odafigyelni a linkekben, vagy éltalánosságban feltűnő helyesírási hibákra.

Az ukrán állami kriptogyűjtés páratlan kategóriájában, ez idáig 37 millió dollár (12 milliárd forint) értékben érkeztek adományok, és még további 13 millió beérkezésére számítanak a következő napokban. Az ukrán kormány hivatalos Bitcoin és Ethereum címei, egy Twitter megosztásban érhetők el közvetlenül:

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.



BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P



ETH and USDT (ERC-20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 26, 2022

Az hamis adománygyűjtő oldalakon kívül, arról is tájékoztatnak, hogy különböző "kiberhadseregek" toboroznak online. Óva intenek mindenkit attól, hogy ezekhez csatlakozzanak, ugyanis a kért fájlok letöltésével otthoni, de munkahelyi hálózatainkat is veszélynek tehetjük ki, de az se biztos, hogy attól az oldaltól érkezik a megkeresés, akik oldalán részt akarna venni az ember ilyesmiben.

Kapcsolódó tájékoztatásukban az ügyfélkörük figyelmét arra hívják fel, hogy az "elosztott szolgáltatás-megtagadással járó (DDoS) támadások, illetve a magánszektor jelentései a kártékony programokról (HermeticWiper), indokolttá teszik az azonnali kiberbiztonsági intézkedések bezetését."

A kibertámadások elleni legjobb fegyver a megelőzés, ahhoz pedig a munkatársak tájékoztatása elengedhetetlen. Részletes listát közöltek arról, milyen védelmi intézkedésekkel lehet elejét venni az ilyen jellegű behatolásoknak. Ügyfeleiken túl, bárkinek elérhető az NKI incidens bejelentője, de a [email protected] e-mail címre is elküldhetőek a gyanús esetek.

