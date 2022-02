A Gmail jelenlegi felhasználói felületét sokan szidják, ami nemcsak az ingyenes, de a céges kliens, a Google Workspace/Gsuite ügyfeleit is idegesíti. A Google meghallgatta a panaszokat, ezért átstrukturálja a levelező, a chatet, a Spaces és a Meet alkalmazásokat.

A leggyakoribb probléma, hogy a Gmail "integrált nézete" kis ikonokba tömöríti a jelenleg az oldal bal oldalán a "Mail" alatt található alkalmazásokat. Ezek mostantól a képernyő bal szélén, egy bővíthető hamburgermenü alatt egy vékony alkalmazásoszlopban kapnak majd helyet. Ezen alkalmazások összezsugorítása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes Mail opciót (beérkezett üzenetek, csillagozott, elhalasztott, elküldött levelek, valamint a piszkozatok), valamint a címkéket egyetlen nézetben tudják áttekinteni - írja a Gizmodo.

Az új nézet megkönnyíti a fontos csevegésekhez való visszatérést is. Amint az új felület bevezetésre kerül, az új bal oldali panel alján a Facebook Messengerhez hasonló értesítési buborékok fognak megjelenni, így a teljes beszélgetések átrostálása helyett gyorsan visszatérhet a legutóbbi beszélgetésekhez.

Így fest majd az új Google levelező. Kép: Google

A Google a keresősávot is továbbfejleszti, hogy az e-mail és a csevegési találatokat is tartalmazza, így több helyen való keresés nélkül is megtalálhatja, amire szüksége van. Az elavult ikonok és az alulméretezett felületek megtisztítása mellett a vizuális frissítés egységesíti a kommunikációs alkalmazásokat, így a felhasználók anélkül ugrálhatnak egy megbeszélés és a bejövő üzenetek között, hogy elhagyná az oldalt.

"Ha engedélyezve van, az új navigációs menü lehetővé teszi, hogy könnyedén váltsunk a beérkezett üzenetek, a fontos beszélgetések és a találkozókhoz való csatlakozás között anélkül, hogy a lapok között váltanunk kellene, vagy új ablakot nyitnánk" - írta a Google a blogbejegyzésben.

Az új Gmail megszünteti a nehézkes felületeket, amelyeken hunyorogni és görgetni kellett, hogy megtaláljuk a megfelelő személyt, mappát vagy szobát. A fenti képen látható néhány új látványelem is jobban tetszik, amelyeket a Google nem említett a bejegyzésében. Például a háttér mostantól szürke, míg a bejövő üzenetek fehér színűek maradnak - ez egy apró módosítás, de az e-maileket jobban kiemeli. Úgy tűnik továbbá, hogy a Gmail lekerekített sarkokat fog alkalmazni, ami lágyabb megjelenést kölcsönöz neki.

A Gmail új integrált nézete 2022 második negyedévének végére válik elérhetővé a Workspace és a G Suite Basic ügyfelek számára. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy az alapszintű Gmail-ügyfeleket mikor éri el a változás, de várhatóan a céges ügyfelek után kerülnek sorra. A fokozatos bevezetés részeként a frissítés február 8-án kerül tesztelésre, a felhasználóknak pedig lehetőségük lesz visszaállítani a klasszikus megjelenésre a felületet. Ezután áprilisban minden felhasználó látni fogja az új változatot, de lehetőségük lesz visszaváltani a régebbi felületre, mielőtt az a visszaállítás lehetősége nélkül válik alapértelmezetté.