Az online naptár a Google egyik legrégebben elérhető szolgáltatása, hiszen béta formában még 2006-ban látott napvilágot, a nagyközönség pedig 2009 óta gyűrheti – írja a PCWorld, hozzátéve, hogy a Google Naptár szerves részét képezi a Google Workspace programcsomagnak, lehetővé téve, hogy összeegyeztessük a szabad időpontjainkat a munkatársainkkal, az ügyfeleinkkel vagy a barátainkkal és a családunkkal.

Eddig azonban platform nagy hiányossága volt, hogy egyszerre csak egy naptárunkat vethettük össze a partnerekével, így aki külön táblán vezette például az üzleti és a családi beosztását, annál nem működhetett hatékonyan az egyeztetés.

Ezen változtat most a Google, amely a hivatalos blogján jelentette be, hogy

a továbbiakban már tetszőleges számú naptár előnézetéhez is hozzáférhetünk, a szolgáltatás pedig jelezni fogja, ha ezek alapján ütközést tapasztal egy program időpontjának egyeztetésekor.

Üröm az örömben, hogy az új funkció csupán a Google Workspace Business Standard, valamint a Business Plus, az Enterprise Standard, az Enterprise Plus és a különböző oktatási/nonprofit csomagok előfizetői számára lesz elérhető, így a privát fiókokon és néhány más konstrukcióban (Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline, G Suite Basic) továbbra is a régi, kevésbé hatékony megoldással kell beérnünk.

Akik részesülnek a jóból, azoknál január 24-től kezdődően fokozatosan aktiválják az új időpont-egyeztetést: első körben a Rapid Release csatornán, február 7-től pedig a Scheduled Release csatornán. A Google ígérete szerint mindkettőn legfeljebb 15 napot fog igénybe venni, mire mindenkinél felbukkan a frissítés.