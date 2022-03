Hibajelentések érkeztek szerte a világból, Dél- és Észak-Amerikától kezdve Európán át Japánig.

Nem működtek rendesen olyan szolgáltatások, mint a Flight Radar 24 repülőgép-követése, a texasi posta GPS-nyomkövetése, de a kanadai Manitoba Click nevű cég Before You Dig szolgáltatása is akadozott. Utóbbi a térkép segítségével tudja megmondani, hogy egy tervezett földmunka érint-e valamilyen föld alatti közművezetéket vagy csövet - írja a portál.

A Google pár óra alatt képes volt elhárítani a hibát, de ez megmutatta, milyen sok cég támaszkodik ezekhez a térinformatikai adatokhoz.

A The Register megkérdezte a Google-t, hogy ad-e valaki technikai magyarázatot a történtekre, de eddig nem kaptak választ.