Már korábban is születtek elméletek arról, hogy létezik a gyémánt szénszerkezeténél is erősebb anyag, most pedig találtak is ebből anyagból méghozzá Afrikában egy olyan területen, ahol korábban meteoritok landoltak - írja a portál.

Az ásvány neve lonsdaleit és ez is szénből áll, mint a gyémánt. Azonban a köbös atomszerkezet helyett hatszögletű szerkezetet tartalmaz, amely 58 százalékkal erősebb mindenki kedvenc drágakövénél - olvasható a szakportálon.

Az már egészen filmbeillő, hogy az anyagot meteormaradványokban találták kutatók, akik szerint nem kizárt, hogy a Földön is megtalálható az anyag, de hogy hol és milyen mennyiségben azt nem tudják.

Mint ahogy az sem világos, hogy honnan származnak a meteorok, a kutatók úgy vélik, hogy valamelyik törpebolygó lehet a forrás.

Akit részletesen érdekel az új anyag: a tudósok a hónap elején a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban publikáltak tanulmányt a lonsdaleitről.

Az mindenesetre elgondolkodtató, hogy milyen felfedezések várnak még az emberiségre cáfolva olyan tényeket, amelyeket évszázadokon át biztosra vettünk.