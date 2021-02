Íme egy jó tipp, ha veszélyben az állása!

Magyar nyelvű, ingyenes programozókurzust indít a Microsoft, a HTTP Alapítvány és a Green Fox Academy. A háromhetes programhoz bárki ingyen csatlakozhat - jelentette be a Microsoft.

Magyar nyelvű, ingyenes programozókurzust indít a Microsoft, a HTTP Alapítvány és a Green Fox Academy. Az akár 3 hét alatt elvégezhető kurzus az alapvető kódolási tudás átadásával készíti fel az érdeklődőket a digitalizálódó munkaerőpiac kihívásaira. A #MyFirstApp Coding Camp nevű kurzusukat magyar nyelven is elérhetővé teszik, amelyhez bárki ingyen csatlakozhat. A programban 120 fő ráadásul mentori segítséggel vághat bele a tanulásba.

A program nem előzmény nélküli: a Green Fox Academy még 2020 márciusában, a koronavírus-járvány miatti korlátozások bevezetésekor indította el 3 hetes ingyenes kurzusát, akkor még angol nyelven. Csak Magyarországon közel 10 ezren érdeklődtek a lehetőség iránt, ugyanakkor sokan épp a nyelvi nehézségek miatt léptek vissza, nem volt meg a kellő magabiztosságuk ahhoz, hogy angolul végezzék el a programot - meséli Fachs Anita, a Green Fox Academy magyarországi vezetője. Bár a programozás nyelve kétségtelenül az angol, fejlesztőként aligha lehet boldogulni angolnyelv-tudás nélkül, a #MyFirstApp Coding Camp célja elsősorban az, hogy alapszintű kódolói tudást adjon az érdeklődőknek, és ezzel növelje az elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon - tette hozzá.

120-an mentori segítséget is kaphatnak

A kurzus tananyagát a programozóképzéseket nyújtó Green Fox Academy dolgozta ki, a módszertan is a bootcamp által alkalmazott metodológiát követi. A program önállóan, saját tempóban is elvégezhető, megfelelő időráfordítás mellett akár 3 hét alatt el lehet sajátítani az anyagot. Márciusban pedig 120 fő számára egy mentorált kurzus is indul, amelyen a HTTP Alapítványnak köszönhetően motivált informatikatanárok segítik majd a résztvevők haladását. Őket a Microsoft által támogatott program első lépésében a Green Fox tapasztalt mentorai készítik fel.

Elsősorban azoknak szeretnénk lehetőséget biztosítani a mentorált kurzuson, akiknek a gyorsuló digitalizáció, illetve a járvány miatt veszélybe került az állása - mondta Sisák Zoltán, a HTTP Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Nagy hátrány lehet a digitális tudás hiánya

Az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. napokban publikált kutatása rámutatott arra, hogy a digitális tudás hiánya komoly nehézséget okoz a gazdaságban. Az ITM, az IVSZ és a KIFÜ megbízásából készült felmérés szerint két év múlva akár 26 ezer főre is ugorhat az IT-szakemberek hiánya, hiszen a képzések kibocsátása egyszerűen nem tudja követni a piaci kereslet alakulását. A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a digitalizáció és az innovatív technológiai fejlesztések ma már gyakorlatilag minden ágazatban elengedhetetlenek, ugyanakkor felkészült munkaerő hiányában elmaradnak ezek a fejlesztések, ami óriási hátrányt jelent.

Az IVSZ és Microsoft korábbi, A digitális gazdaság súlya a magyar nemzetgazdaságban című tanulmánya szerint a digitális gazdaság a teljes GDP legalább 25 százalékát adja, míg 2023-ra az új technológiák (5G, IoT, MI, blockchain stb.) révén a bruttó hozzáadott érték 2023-ig meg is duplázódhatna. Ezt viszont csak úgy lehet elérni, ha képzésekkel segítik a munkavállalók felkészítését.

Mi is látjuk ezeket a kihívásokat, éppen ezért a minél könnyebb munkavállalás érdekében a Microsoft 25 millió ember átképzését támogatja világszerte, a mostani programmal pedig tovább bővítjük azoknak a képzéseknek a számát, amelyekkel magyar nyelven is elérhetővé tesszük a jövőálló digitális tudás alapjait - emelte ki Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazgatója.

A teljes tananyag online érhető el, a mentorált kurzus is online formában fog zajlani, a csatlakozáshoz mindössze egy laptopra és megfelelő internetkapcsolatra van szükség. A márciusban induló programra a jelentkezés már elindult a myfirstapp.greenfox.academy/hu/ oldalon.