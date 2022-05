Nehezen kimondható, hogy az egészségügyi adatok átruházható, forgalomba hozhatók, de meg kell ezt tennünk. Nem segít, ha tulajdoni jogként tekintünk az adatokra. Ha a közjót akarjuk szolgálni, akkor az egészségügyi adatok esetében láthatjuk, hogy tudományos okokból is szükség van ezekre – mondta el előadásában a Menyhárd Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Információs Társadalom Kutatóintézetének (ITKI) szakértője.

Szerinte ez azért is lenne fontos, hogy ne tulajdonjog tárgyaként tekintsünk az adatokra, hogy az orvosi kutatásokat, felméréseket segíteni tudjuk. Épp ezért úgy látja, hogy újra kell gondolni a tájékozott beleegyezés fogalmát is az egészségügyben az adatoknál. „Illúzió azt gondolni, hogy a folyamatosan újra feldolgozáshoz is hozzájárulunk az első alkalommal. Senki nem tudja, hogy pontosan mire használják még a jövőben az adatait” – tette hozzá Menyhárd Attila.

A problémák feloldásához a szakértő szerint látni kell, hogy az adatokat általánosságban két oldalról közelítjük meg. Egyrészt a személyiség részének tekintjük ezeket, miközben a másik oldalról az a nézet is teret nyer, hogy ezek forgalomképesek, átruházhatók. Itt Menyhárd Attila szerint megbukik az a tulajdonjogi meghatározás, hogy ezek tárgyai térbelileg lehatároltak. Úgy látja, hogy így olyan kérdésekre is választ kell találni, hogy ha az adatokat tulajdonnak és forgalomképesnek tekintjük, akkor örökölhetők-e. Ezt a jogosultságot a társadalom már elkezdte elfogadni, így a forgalomképesség kérdésénél is elképzelhető ez. Erre egy látszólag távoli példát is említett: az adatjogban már volt arra példa, hogy egy adatkezelő kórházat felvásárol egy másik cég, az ügyletben pedig a beteginformációkat is átadták. Fontos volt ez, hogy a kezelések szakszerűen folyhassanak tovább, de fel is kellett értékelni ezeket az adatokat.

Ki tehet a mesterséges intelligencia hibájáról?

„Jó kiindulási alap lehet egy amerikai döntés, hogy valaki hozzájárult a kiműtött lépe kutatási célú felhasználásához. Később ebből egy gyógyszert fejlesztettek ki, amelynél az alany perelt, hogy az ebből származó kutatásból. A kérdés tehát az, hogy kinek a tulajdona a sejtjei?” – említett egy másik példát a szakértő, aki szerint maga a kérdésfelvetés is izgalmas, de az amerikai végső ítélet is előremutató.

A tengerentúli bíróság végül arra jutott, hogy nem tekinthetők tulajdonnak a beteg szervéből kinyert sejtek, mert nem szolgálna az egészségügyi kutatások, gyógyszerfejlesztések érdekét, ha akadályoznák, hogy felhasználják az emberi szöveteket, a betegadatokat tudományos célokra. Itt jól láthatóan nem működik a tulajdonra fókuszáló jogi megközelítés Menyhárd szerint.

Pontosan az ilyen esetek miatt is fontos, hogy a tájékozott beleegyezést újragondolják a szabályozók: a teljes felhasználás, újrafeldolgozás ugyanis még nem látható abban a pillanatban, amikor ahhoz hozzájárulást adnak. Vagyis pontosan senki nem tudja, mihez járul hozzá, ami oda is vezethet, mint a fenti amerikai eset. Ugyanez lefordítható csak tiszta adatokra is: egy kórtörténet felhasználása után járhat fizetség a betegnek?

A mesterséges intelligencia használata is fontos kérdéseket vet fel a digitális egészségügyben. Itt Menyhárd szerint az adathalmazok tisztasága problémás, mert nincs teljesen validálható bevitt információ. Így kérdés, hogy lehet-e hiteles és megbízható a mesterséges intelligencia, ha pedig ez a probléma létezik, akkor az MI kudarcának kockázatát ki viselje? Az orvos, aki adatokkal látta el a rendszert és felügyelte annak működését, vagy a mesterséges intelligencia fejlesztőjére? Előbbinél lehetetlen az adatminőség garantálása, míg utóbbi esetben a fejlesztők büntethetősége az innovációt fogná vissza.

