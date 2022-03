„Továbbra is döbbenten állunk az Ukrajnában kibontakozó konfliktus előtt, és csatlakozunk ahhoz a rengeteg hanghoz a világon, melyek az invázió befejezésére szólítanak fel. Szolidaritást vállalunk Ukrajna népével” – olvasható az EA közleményében, amit a hvg.hu idéz.

A kiadó közölte minden játéka és tartalma megvásárlását elérhetetlenné teszi az orosz felhasználók számára, amíg az ország háborút folytat Ukrajna ellen. A kiadó saját Origin rendszerében már bevezette a tilalmat, most azon dolgozik, hogy harmadik fél se értékesíthesse játékait Oroszországban.

Ahogy a FIFA, úgy az annak hivatalos játékát kiadó EA is eltávolította az orosz csapatokat kínálatából, azaz a FIFA 22-ben nem lehet már velük játszani. A kiadói közlemény végén megjegyzi: már dolgoznak azon, hogy más játékokban és a cég egyéb területein is megtegyék a következő lépéseket.

A mostani lépés mindenesetre jóval komolyabb, mint a FIFA 22-nél bejelentett változás. Az EA ugyanis minden túlzás nélkül elképesztően sok játék kiadója – az alábbi sorozatoké/világoké, melyekhez egyenként is sokféle játék kapcsolódik számítógépen, konzolon, mobilon:

FIFA

F1

Tetris

Need for Speed

Grid

Real Racing

Star Wars

Lord of the Rings

Harry Potter

The Sims

Battlefield

Mass Effect

Dead Space

Medal of Honor

Command & Conquer

Plants vs. Zombies

Apex Legends

Titanfall

Mirror's Edge

Dragon Age

It Takes Two

Rocker Arena

The Simpsons

NHL

Madden

Unravel

Bejeweled

Korábban a Cyberpunk 2077 és a Witcher-játékok mögött álló CD Projekt Red jelezte, hogy kivonul Oroszországból. Hasonlóan tett az Xbox révén a játékpiacon is erős pozíciókkal rendelkező Microsoft is. A World of Tanks játékot kiadó Wargaming eltávolította vezetőségéből az orosz offenzívát támogató igazgatót, illetve egymillió dollárral segíti az ukrán vöröskeresztet.

A mobilos játékpiacon hardverei és szolgáltatásai révén meghatározó Apple megszüntette termékei értékesítését Oroszországban.

Az Apple termékei mellett a szankciók miatt a zene sem nyújthat majd szórakozást az oroszokrnak, miután a világ legnagyobb koncertszervezője, a Live Nation is közölte, nem szervez eseményeket orosz helyszeneken mostantól.

