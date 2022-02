A brit kormány kedden tette közzé az online biztonságról szóló törvényjavaslatát (Online Safety Bill), melynek célja a gyermekek védelme a kifejezetten káros digitális tartalmaktól. Az új jogszabály előírná a felnőtt tartalmaknak otthont adó portáloknak, hogy bankkártyával vagy harmadik féltől származó szolgáltatással igazolják az oldalra tévedők életkorát, betiltva a 18 év alattiak hozzáférését az országban – írja a BBC.

Az eredeti elképzelést a 2017-es digitális gazdaságról szóló törvényben mutatták be, azonban a kormány nem hajtotta végre, majd két évvel később úgy tűnt, végleg elengedik a javaslatot. Eredetileg csak a felhasználók által létrehozott tartalmakat (UGC) engedélyező oldalak – mint például az OnlyFans – esetében írta elő, hogy igazolniuk kell a látogatók életkorát, most ezt terjesztenék ki minden pornográfiát ábrázoló online felületre.

Gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek régóta követelik, hogy a pornóoldalak érdemben ellenőrizzék a felhasználók életkorát, mivel a kiskorúak túl könnyen hozzáférnek a felnőtt tartalmakhoz. Szakértők szerint a pornográfia egészségtelen, torzított képet közvetít az intim együttlétről, ezzel pedig a gyermekek is kiszolgáltatottá válhatnak a szexuális ragadozókkal szemben.

Bajban lehet a Twitter és a Reddit

A törvény betartásáért az Ofcom médiahatóság felelne, amely a jogsértő oldalakat az éves globális bevételük 10 százalékáig terjedő bírsággal sújthatná, vagy akár meg is szüntethetné az elérhetőségüket az országban.

Érdekes fejlemény, hogy a jogalkotók nyilatkozatai szerint azokat a közösségi médiavállalatokat is érintenék a korlátozások, ahol "jelentős mennyiségű, explicit pornográf tartalom érhető el, valamint gyermekek is hozzáférnek".

A Meta tulajdonában lévő Facebook és Instagram nemzetközi nyomásra tett olyan lépéseket, amelyekkel azonosítják és eltávolítják az érzékeny tartalmakat, akárcsak a Snapchat. Ellenben az ugyancsak népszerű Twitter és a Reddit kevésbé, vagy egyáltalán nem szűri ezeket, ezért az új szabályozás értelmében be kéne vezetniük korhatár-ellenőrzést, vagy korlátozni a felnőtt tartalmakat a brit oldalaikon – állapította meg a Financial Times.

Érdemes hozzátenni, hogy bár a parlament elé terjesztik a következő hetekben, akár egy évig is eltarthat, amíg életbe lépnek a sarkalatosabb elemei. Még a korhatár-ellenőrzés végrehajtásának részleteit sem tisztázták, ráadásul az egyes vállalatok maguk döntenek arról, hogy miként tesznek eleget az új szabályoknak.

Adatvédelmi kockázatok, megkerülhető szabályozás

A magánélet védelmének kormányzati garanciái nélkül nehéz lesz véghez vinni a változtatást, hiszen felébresztheti azokat a régi félelmeket, amik már a korábbi próbálkozásoknál is felmerültek: 2019-ben amiatt bírálták a brit kormányt, hogy az intézkedéssel engedélyt ad a MindGeeknek – a a Pornhub és számos pornóoldal anyavállalatának –, hogy belépjen a korhatár-ellenőrzés piacára.

Olyan adatbázisokat hozhatnak létre, amelyek kiváló célpontjai lehetnek az adathalász támadásoknak, és egyéb zsarolóvírusoknak. Jim Killock, az Open Rights Group digitális jogi szakértője, és egyben ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott a Guardiannak, hogy a vállalatok képesek lesznek nyomon követni az egyének szexuális preferenciáit, és nyerészkedni a profilépítésen.

A TechChrunch szakportál szerint borítékolható, hogy a felnőtt tartalmak drasztikus szabályozásával a VPN-szolgáltatásokra is megnőne a kereslet – ezekkel tulajdonképpen inkognitó módban, az államok digitális határait átlépve lehet böngészni – valamint vállalati oldalról újfajta technológiák létrehozására is ösztönözhet: olyan megoldások fejlesztését eredményezheti, melyekkel a végpontok közötti titkosítás (end-to-end encryption) is kijátszható annak érdekében, hogy a masszívan titkosított tartalmakat is ellenőrizhesse a brit kormány.