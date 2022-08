Amiről még mindig keveset beszélünk: az internetes csalások

A mindennapi életünk csaknem negyedét az online világban éljük, így nem meglepő, hogy ma az emberek 30 százaléka tekinthető internetfüggőnek. A technológia átütő sikerével együtt a rossz dolgok is hamar megjelentek az interneten, és a bűnözők, csakúgy, mint a valós világban, a kibertérben is nagy számban jelen vannak. A képlet egyszerű: az internet anonimitást nyújt számukra, de a lekövethetőség is nehezebb ma már, főleg, ha hackerekkel állunk szemben.