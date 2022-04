A Wien Tourismus és a bécsi Sigmund Freud Múzeum közös akciójában („Get me out, Freud!”) egy Freud-avatárt küldött a Metaverzumba, aki arra bíztatja a felhasználókat, hogy időnként hagyják el a virtuális valóságot, és nézzenek szét a valós világban is.

Mark Zuckerberg, a Facebook és az Instagram anyavállalatának vezezetője egy avatárokkal benépesített digitális teret álmodott meg, amihez virtuális valóság eszközökkel lehet kapcsolódni, és amit az emberek társalgásra, munkára és vásárlásra is használnak. A Metaverzum felépítésére rengeteget költenek, az óriásvállalat a múlt évben Metára cserélte a nevét.

Sigmund Freud a Decentraland világában beszélget Kép: Wien Tourismus

Turistákat csábít Bécsbe

A pszichoanalízis megalkotója kacsingatva érdeklődik a felhasználók virtuális élete felől, vagy éppen a digitális avatárok libidójáról értekezik. Azok a felhasználók, akik belemennek a vicces beszélgetésbe és regisztrálnak egy külön weboldalon, bécsi utazást vagy belépőjegyet nyerhetnek a Sigmund Freud Múzeumba. Freud avatárja április végéig „rendel” a Metaverzum egyik világában, a Decentralandban található Genesis Plaza területén.

Norbert Kettner, a Wien Tourismus igazgatója szerint azért van szükség ilyen akciókra, mert a járványügyi lezárások miatt az emberek valós élményekre szomjaznak. El szeretnék érni, hogy a felhasználók kicsit elszakadjanak a Metaverzum „lélegzetelállító ígéretföldjétől”, és megmutassák nekik, hogy a fizikai valóság még akár szebb is lehet.