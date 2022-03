Bár az utolsó között van, de a zenehallgatási appként ismert Spotify is bejelentette, hogy kivonul Oroszországból. Bár nem elvi okokból lépnek, hanem mert Vlagyimir Putyin elnök kormánya elfogadott egy a nyugati hírügynökségeket korlátozó törvényt, a cégnek így figyelnie kellene a politika tartalmú podcastekre is. Azonban a társaság szerint a szabálynak nem lehet megfelelni, az mind a tartalom-előállítókra, mind a felhasználókra veszélyt jelent - számolt be a CNBC.

A nyugati médiavállalatoknak komoly cenzúraszabályoknak kellene megfelelni, amikor híreket akarnak szolgáltatni az orosz állampolgároknak: tilos az orosz veszteségekről beszélni, valamint a központi narratívától eltérő tájékoztatást adni az ország ukrajnai inváziójáról, de még az orosz üzleti környezetről sem szabad beszámolni.

A Spotify korábban már nem kínált prémium előfizetéseket Oroszországban, de ingyenes szolgáltatása továbbra is elérhető volt. A hónap elején közölte, hogy bezár egy irodát az országban, és eltávolította az orosz állami médiatartalmakat.

"A Spotify továbbra is úgy véli, hogy kritikusan fontos, hogy megpróbáljuk fenntartani szolgáltatásunkat Oroszországban, hogy megbízható, független híreket és információkat szolgáltassunk a régióban. Sajnos a közelmúltban életbe lépett, az információkhoz való hozzáférést tovább korlátozó, a szabad véleménynyilvánítást megszüntető és bizonyos típusú híreket kriminalizáló jogszabályok veszélyeztetik a Spotify alkalmazottainak és esetleg a hallgatóink biztonságát is" - áll a Spotify szóvivőjének közleményében.

Más technológiai cégek, köztük az Apple és a Google is visszalépett, és nem kínál termékeket és szolgáltatásokat Oroszországban. Több bank és kiskereskedelmi márka, például a McDonald's és a Starbucks is leállította működését az országban, miután az múlt hónapban megszállta Ukrajnát. Azok a vállalatok, amelyek továbbra is működnek, olyan kihívásokkal szembesülnek, mint a korlátozott fizetési szolgáltatások, a logisztikai kihívások és a gyenge rubel.

A Spotify döntése mögött azonban inkább az áll, hogy az ország a közelmúltban visszaszorította azokat a híreket és más médiumokat, amelyek negatív fényt vethetnek az orosz háborúra.

A svéd applikáció üzemeltetői meglehetősen lassan reagálnak a politikai nyomásra, korábban az oltásellenes tartalmakat sem akarták eltávolítani, ami miatt hatalmas botrány kerekedett a cég körül.

