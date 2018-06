Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szupervírussal ijesztgetnek adathalászok - Ne dőljön be!

A 2017-es nagy zsarolóvírus-hullám miatti félelmet, valamint a tájékozatlanságot akarja kihasználni az az adathalász e-mail, ami a napokban kezdett el terjedni - írja a hvg.hu.

A The Register beszámolója szerint a napokban egy meglehetősen intenzív "kampányba" kezdtek ismeretlenek, akik adathaálsz e-mailek tömkelegét küldték el a gyanútlan felhasználóknak. Ebben azt írták, az összes eszközüket megfertőzte a WannaCry nevű zsarolóvírus - írja a hvg.hu.

Az Action Fraud UK csütörtök reggel több mint 200 bejelentést kapott arról, hogy egy ilyen levéllel próbálják őket átverni. A beszámoló szerint az it cégek jelentős része azt kérte a felhasználóitól, ne kattintsák le az e-mailben küldött hivatkozást, ne dőljenek be az átverésnek. Ám még így is voltak olyan cégek, akik további biztonsági szoftverek telepítését javasolták a levél elolvasása után.

A kamu e-mail egy olyan "szupervírusra" figyelmeztet, ami minden platformon - Windows, iOS, Linux és a többi - képes futni, a vírusirtók nem mutatják ki és a tűzfal sem állítja meg őket. A vírus a csalók szerint 2018. június 22-én 17 óra és 22 óra között minden adatot törölni fog, hacsak nem fizetnek nekik 0,1 Bitcoint, vagyis nagyjbálól 650 dollárt.

Természetesen ilyesmiről szó sincs, ráadásul a WannaCry vírus sem így működött: a zsarolóvírus titkosította az adatokat, és a titkosítás feloldásáért kellett váltságdíjat fizetni.

A szakemberek azt javasolják, ha valaki ilyen témában kap levelet, azonnal törölje, és még véletlenül se kattintson a benne található hivatkozásra, különben tényleg vírus kerül a gépére.