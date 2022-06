A cég gyorstöltő-hálózatának növekedése ugyan dinamikus, meg sem közelíti az autóeladások növekedését - írja a lap.

Ez mintegy 35 százalékos növekedés, miközben az autóeladások 87 százalékkal emelkedtek ezen időszak alatt. Ráadásul a Tesla már azon dolgozik, hogy a nem Tesla-tulajdonosok is hozzáférjenek a hálózathoz.

We achieved a new milestone.????????

The 35,000th Supercharger landed in Wuhan, China today.????

Tesla, owns the largest fast-charging network in the world.⚡ pic.twitter.com/yayJsUOgZp