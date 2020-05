Új szolgáltatás jelent meg a Vodafone palettáján

Okostantermi megoldást mutatott be a Vodafone és a Delta Csoport, amelynek segítségével a tanórákat offline és online módon is le lehet bonyolítani.

Fotó: Getty Images - Hristo Rusev/NurPhoto via Getty Images

A Vodafone Magyarország olyan digitális tanterem szolgáltatást mutatott be, amely a virtuális és valós tantermi felhasználást egyaránt lehetővé teszi. Az okostanterem keretszoftverét a SEOS adja, a hardveres megvalósításért, az üzembe helyezésért és az üzemeltetésért rendszerintegrátorként a Delta Csoport felel. A komplett, mindenre kiterjedő Digitális Tanterem szolgáltatás koncepcióját a Vodafone Magyarország alakította ki, az azokhoz szükséges eszközök szállítására és üzemeltetésére a Delta Csoporttal kötött együttműködési szerződést - derült ki a Vodafone szerdai online sajtótájékoztatóján.

A digitális tanterem szolgáltatást elsősorban általános és középiskoláknak ajánlja a Vodafone, de a szakképzésben, nyelviskolákban és az egyetemi képzések során is megfelelően tudja támogatni az órai munkát függetlenül attól, hogy az valós, vagy virtuális térben zajlik - mondta Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese. A kiválasztott csomagtól függően az iskolák egy-egy évfolyamra, alsó és/vagy felsőtagozatra és a 9-12 osztályra vagy akár az egész iskolára is vásárolhatnak licencet. Ezen túl a SEOS mintegy 600 digitális tananyaggal és óravázlatokkal, a Vodafone Alapítvány pedig tanári képzéssel és további digitális módszertani segédanyagokkal támogatja a tanárok és a diákok munkáját az iskolában és otthon is - tette hozzá Király István.

Hogy működik?

Jelenleg sok iskola a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a gyors digitális átállás során az oktatás a Google, Microsoft vagy a Zoom megoldásaival oldották meg, ezek azonban elsősorban irodai felhasználásra kifejlesztett szolgáltatások - mutatott rá Király István.

Ehhez képest a Vodafone által ajánlott szolgáltatást elsősorban oktatási funkcióra fejlesztették, a diákok interaktív és izgalmas tanórákon vehetnek részt, illetve a virtuális órák alkalmával valós tantermi és ezáltal közösségi élményben lehet részük.

A fizikai Digitális Tanterem egy interaktív táblából, a tanórán résztvevő diákok által használt eszközökből (jellemzően tabletek) és a tanári laptopból áll, ezek mindegyike saját alkalmazásfelülettel rendelkezik. A tanóra során az eszközök összekapcsolódnak és kommunikálnak egymással, így a tanár a diákok figyelmét irányítani tudja. A tanár oktatási anyagokat tud kiküldeni mind a táblára, mind a diákoknál lévő tabletekre. Emellett arra is van lehetőség, hogy a tanár szintfelmérő tesztkérdéssort küldjön ki a diákoknak, akik az eszközeiken megválaszolva a kérdéseket azonnali kiértékelést kapnak.

Azt, hogy a diákok eszközein és a táblán pontosan mi jelenjen meg, minden esetben a tanár tudja irányítani függetlenül attól, hogy a tényleges tanteremben tartózkodnak-e a diákok vagy fizikailag máshol vannak.

A SEOS Dokumentumtárban digitális tananyagokat és feladatokat érnek el, melyeket letölthetnek és használhatják őket a tanórákon. Az okostantermi rendszer a tanárok munkájában is nagy segítséget jelent, miután a rendszer a számonkéréseknél azonnali automatikus javítást tesz lehetővé, amivel jelentősen csökkenthető az adminisztrációra és dolgozatjavításra fordított idő. Az osztálymenedzsment funkció segítségével a pedagógushoz tartozó osztályok eredményei nyomonkövethetők és összehasonlíthatók évfolyamonként, osztályonként, tantárgyanként. A Digitális tanterem emellett lehetővé teszi a részletes tanulói előmenetel-követést és a tanulói jelenlét ellenőrzésének lehetőségét.

A fizikai oktatásra való visszaállás során pedig betegség miatt otthon maradó diákok számára jelenthet megoldást a rendszer, hiszen nekik is lehetőségük nyílik a tanórákon való távoli részvételre. Virtuális tanóra esetén a felek közötti video- és hangkapcsolatot a beépített Skype modul segíti, de lehetőség van különálló, hasonló funkcionalitású egyéb alkalmazás használatára is.

A rendszert jelenleg Android 8, 9, és Windows 10-et futtató eszközökről lehet használni, de Király István szerint a szeptemberi tanévkezdésre az iOS verzió is elkészül. A rendszer előnye, hogy a gyerekek a saját, otthoni eszközeikről is be tudnak jelentkezni, nem kellenek hozzá dedikált eszközök.

Mennyibe kerül mindez?

A Vodafone szerint ezt a rendszert jelenleg már 20 iskolában használják és a rendszert használó iskolák nagy részének egyáltalán nem okozott fennakadást a digitális oktatásra való átállás.

A Vodafone Magyarország vállalati kínálatában elérhető rendszerrel egy osztályterem teljes kiépítése okostáblával, tabletekkel és tanári laptoppal az adott intézmény igényeitől és a lehetőségektől függően 5-12 millió forint között mozog. Ugyanakkor az intézményeknek lehetőségük van a korábban pályázati rendszerben vagy támogatások útján szerzett okostáblák, számítógépek használatára, illetve a diákok saját eszközeinek (pc, laptop, android és iOS rendszerű okostelefonok és tabletek) bevonására a SEOS-szal tartott órák során. Ebben az esetben csak a szoftver megvásárlására van szükség, ami egy diákra levetítve akár havi 600 forintos költségszinten is elérhető az intézményeknek. Az intézmények 40, 100 vagy 200 licences csomagokat vehetnek, ami az egyidejű felhasználói számot jelöli, egyébként négyszer ennyi diák kap egyéni hozzáférést a szolgáltatás használatához - mutatott rá Király István, aki azt is elárulta, hogy a Vodafone idén ötezer licenc eladását tűzte ki célul.