Újabb nyugdíjasoknak kedveskedik a kormány

A budapesti I. kerület is csatlakozott az Idősügyi Infokommunikációs Programhoz, amelyben az idén országszerte százezer 65 év feletti ember szerezhet számítógép- és internethasználati ismereteket tizenkétszer kétórás időkeretben - jelentették be csütörtökön az I. kerületben, az első kurzus indulása után tartott sajtótájékoztatón.

Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos azt mondta, a digitális átalakulás nem csupán technikai, hanem mindenkit érintő társadalmi változás is. A kormány pedig azt szeretné, hogy ennek a változásnak minden magyar állampolgár részese legyen: mindenki rendelkezzen elérhető, megfizethető internettel, valamint a digitális írás és olvasás képességével - írja az MTI.

E célok elérése érdekében több esetben az uniós ütemterveknél is gyorsabb infrastruktúrafejlesztés zajlott Magyarországon, az internet áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentették, valamint bevezették a digitális jólét alapcsomagot, amelynek köszönhetően a szerény anyagi körülmények között élők is jó minőségű internetszolgáltatáshoz juthatnak - sorolta a miniszterelnöki biztos. Hozzátette, 2016-ban a magyarok 73 százaléka volt rendszeres internethasználó, tavaly ez az arány már 79 százalékra bővült, ezzel pedig Magyarország szinte elérte az európai uniós átlagot. (Ragaszkodik tulajdonához a nyugdíjaskorú vállalkozók többsége.)

Jeneiné Rubovszky Csilla, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) miniszteri biztosa arról beszélt, hogy Magyarországon egyre nő az idősek aránya, és közülük sokan egyedül, magányosan élnek. Erre a kihívásra szerettek volna reagálni a program elindításával - mutatott rá. Kitért arra, a program előtt végzett szükségletfelmérés eredménye szerint az idősek számára a legfontosabb az egészség és a biztonság megőrzése, valamint a magány enyhítése.

A program mindhárom igényt kielégíti, hiszen az idősek az interneten keresztül tarthatják a kapcsolatot rokonaikkal, ismerőseikkel, bekapcsolódhatnak az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) online bűnmegelőzési konferenciáiba, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által kifejlesztett számítógépes játékokkal megőrizhetik szellemi frissességüket is - ismertette Jeneiné Rubovszky Csilla.

Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, a belvárosi 1. számú választókerület Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje kiemelte, az ilyen programok jól mutatják, a Fidesz-KDNP mennyire elkötelezett az idősek biztonsága és aktív élete mellett. Felidézte, 2010-ben a kormány megígérte, hogy megtartja a nyugdíjak vásárlóértékét, ami az akkori csődközeli helyzetben nagy vállalás volt. Végül az elmúlt nyolc évben még ennél is többet tudtak elérni: a nyugdíjak a vásárlóértéket meghaladó mértékben nőttek, a rezsicsökkentés is segítette az időseket, és a gazdaság jó teljesítményének köszönhetően nyugdíjprémiumot és Erzsébet-utalványt is osztottak.

Azt hangoztatta, hogy a kormánynak erkölcsi kötelessége is segíteni az időseket, hiszen "nekik köszönhetjük az országot, amiben élünk". A választás tétje az idősek szempontjából az, hogy megmaradnak-e azok a vívmányok és programok, amelyeket eddig bevezettek - közölte Hollik István.

Nagy Gábor Tamás (Fidesz-KDNP), az - idősbarát önkormányzat címet is elnyerő - I. kerület polgármestere elmondta, a képzések iránt óriási volt az érdeklődés, így első körben két helyszínen hat csoportban indult az oktatás, ősszel pedig reményeik szerint újabb kurzusok indulnak majd.